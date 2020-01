Schleiereulen: Die Schönen der Nacht sind gefährdet

Die Schleiereule ist am Niederrhein ein verbreiteter Brutvogel. Sie bevorzugt hier die offene, bäuerliche Kulturlandschaft mit dörflichen Ansiedlungen. Als echter Kulturfolger nistet sie vornehmlich in Scheunen und Kirchtürmen, selten in Baumhöhlen.

Schleiereulen sind nachtaktiv und kommen als Brutvogel in vielen Regionen der Welt vor. Sie fehlt in der Tundra, den tropischen Regenwäldern sowie in großen Teilen Asiens und in den Wüsten. Kaum zu glauben: Diese Eule zählt weltweit zu der am meisten verbreitete Vogelart überhaupt. Häufig ist sie jedoch nicht.

Taxonomen haben zwischen zehn und dreißig Unterarten der Schleiereule auf unserem Planeten beschrieben. Fest steht auf jeden Fall, dass die Weibchen in der Regel größer sind. Nicht immer signifikant.

Leichte Männchen, schwere Weibchen

Europäische Schleiereulen wiegen zwischen 300 Gramm (Männchen) und etwa 400 Gramm (Weibchen). Auf dem europäischen Kontinent besteht die Beute vor allem aus Wühlmäusen, Echten Mäusen und Spitzmäusen.

Bei ihren Jagdausflügen gleitet sie nur wenige Meter über dem Boden, man kann sagen geräuschlos, über Wiesen, Weiden, Brachflächen, Hecken, Zäunen und Gräben. Hier findet die Schleiereule mehr Beute als sonst wo in den ausgeräumten niederrheinischen Agrarsteppen.

Aus die Maus. Foto: Peter Malzbender (Nabu)

Strömungsgeräusche beim Fliegen werden durch die kammartig gezähnte Außenfahne der vordersten Handschwinge und durch einen dichten, weichen Flaum auf der Oberseite der Flügel aufgesogen. Es wird angenommen, dass ortsansässige Eulen häufig auf denselben Flugrouten patrouillieren.

Bislich und Löhnen – gut für Schleiereulen

Wird während des Jagdausfluges Beute entdeckt, dann geht es blitzschnell. Äußerst wendig lässt sich der Vogel herabfallen und packt mit spitz bekrallten Zehen die Beute. Damit diese nicht entwischen kann, wird sie mit den Wendezehen fest zusammengedrückt.

Das schöne Rheindorf Bislich bei Wesel und das malerische Löhnen bei Voerde haben beispielsweise eine stabile Schleiereulen-Population. Kein Wunder: Hier gibt es noch ausreichend kleinräumige, strukturreiche Grünlandbereiche. Mit Obstwiesen, Feldrandsäumen, Gräben, Hecken etc..

Ideale Bedingungen, damit sich auch Kleinnager gut entwickeln können. In den letzten beiden Jahren mit überdurchschnittlich hohen Temperaturen haben sich Mäuse und Co. signifikant vermehrt. Dadurch haben einige Schleiereulenpaare bei uns sogar bis zu sieben Junge bei einer Brut aufgezogen.

In schlechten „Mäusejahren“ schreiten über 60 Prozent dieser schönen Eulen mit dem herzförmigen Gesicht und den hellwachen schwarzen Augen erst gar nicht zur Brut. Das ist ein natürlicher Prozess.

Problem: Flächenfraß

Insbesondere die heute am Niederrhein überall praktizierten, naturfeindlichen industriellen Landwirtschaftsmethoden bedrohen über die massive Einschränkung der Lebensräume für Feld- und Wühlmäuse auch den Bestand der heimischen Schleiereule.

Heute wird das Stroh meist kurz nach der Ernte von den Feldern geräumt. Stoppelfelder zeitnah umgepflügt, so dass Feldmauspopulationen sich kaum noch entwickeln können. Zusammenhängende Ödlandstreifen sind aufgrund der Flurbereinigungsmaßnahmen weitgehend ausradiert.

Die weiter um sich greifende Flächenversiegelung auch im ländlichen Raum, macht vielen Lebensgemeinschaften den Garaus. Unter der schwarz-gelben Landesregierung gehen so in Nordrhein-Westfalen täglich über zehn Hektar Fläche verloren, die damit für alle Zeit auch der nachhaltigen Landwirtschaft fehlen.

Über den Nachwuchs: hohe Sterblichkeitsquote

Schleiereulen können hervorragend hören und sehen. Die vielschichtige Federanordnung des Gesichtsschleiers führt die leisesten Mäusetöne zu den asymmetrisch liegenden Ohrgängen der Eule. Damit kann sie auch Entfernungen auf den Zentimeter genau lokalisieren. Zudem kann sie mit ihrem Augenwunderwerk auch in der Dämmerung frischen Mäuseurin ausmachen, den wir Menschen nicht sehen können.

Kleine Brut. Foto: Peter Malzbender (Nabu)

Schleiereulen brüten rund 30 Tage. Die Eier werden im Abstand von zwei Tagen gelegt, aber vom ersten Tag nur vom Weibchen bebrütet. Entsprechend schlüpfen auch die Jungen sehr unterschiedlich.

Im Laufe der Aufzuchtzeit gibt es vorübergehende Größenunterschiede wie bei Orgelpfeifen. Das Männchen muss alleine Futter anschleppen. Erst wenn das Jüngste drei Wochen alt ist, geht auch das Weibchen mit auf Beutejagd. Sind viele Junge zu versorgen, werden auch die Dämmerungsstunden zur Jagd genutzt.

Mehr als 50 Prozent aller Eulen sterben bereits im ersten Jahr. Viele Verkehrsopfer sind zu beklagen. Es gibt aber auch Ringfunde von Schleiereulen, die in der Natur über 15 Jahre alt geworden sind