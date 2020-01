Am Niederrhein. Die Zahl der Blutspenden am Niederrhein sinkt, seit Jahren schon. Es ist beschämend. Und es ist einfach, etwas dagegen zu tun.

Mensch, warum spendest Du eigentlich kein Blut?

Mensch, Alter Ego. Als ich am vergangenen Donnerstagabend in mein Auto gestiegen und von der Stadthalle in Kleve nach Hause gefahren bin, fühlte ich mich richtig gut.

Warum?

Weil ich dort zum ersten Mal in meinem Leben Blut gespendet habe!

Toll. Aber warum erst so spät? Du bist schon fast fuffzig.

Weiß nicht.

Wie: Weiß nicht? Was ist das denn für eine blöde Antwort.

Na ja, ich habe es halt vorher nicht geschafft.

Eine ziemlich müde Ausrede.

Jaja, stimmt schon. Aber Du weißt doch, wie es ist: Irgendeine Ausrede gibt es immer.

Zum Bespiel?

Keine Zeit.

Dann nimm Dir die Zeit! Statt abends faul auf dem Sofa zu liegen, kannst Du auch auf einer Pritsche beim Deutschen Roten Kreuz liegen.

Stimmt. Alles in allem hat meine erste Blutspende knapp zwei Stunden gedauert. Anmeldung, Arztgespräch, Kontrolluntersuchung, Blutentnahme, Ruhephase und zum Schluss noch ein Imbiss.

Beim nächsten Mal wird es nur halb so lange dauern. Bis dahin wirst Du einen Blutspender-Ausweis zugeschickt bekommen, damit kannst Du Dich vor Ort viel schneller anmelden.

Aber den Spenderfragenbogen muss ich dann wieder ausfüllen.

Na und? Das dauert keine zehn Minuten.

Aber einige Fragen sind ziemlich persönlich, finde ich. Etwa: „Hatten Sie in den letzten vier Monaten Sexualverkehr außerhalb einer festen Partnerschaft?“

Ooooooooh, ist der Herr etwa prüde geworden?

Nee. Aber was geht das DRK an, was ich so treibe?

Mann, bist Du naiv! Über den Sexualverkehr können Infektionen, wie zum Beispiel HIV oder Hepatitis, übertragen werden. Deshalb diese und ähnliche Fragen. Dein Blut muss eben gesund sein.

Schon klar. Aber ein bisschen stutzig war ich schon. Spritze ich Drogen? Saß ich in den vergangenen vier Monaten im Knast?

Es geht halt darum, mögliche Risikofaktoren auszuschließen.

Wer garantiert denn, dass ich im Fragebogen alles wahrheitsgemäß ankreuze?

Vorbildlich: Heinz Lippe aus Kleve spendet vier Mal im Jahr sein Blut, seit Jahren schon. Foto: pla

Niemand. Die Ärzte können Dir bloß vor den Kopf gucken. Deshalb wird Dein gespendetes Blut immer noch untersucht. Nur wenn es gesund ist, wird es weitergegeben.

Verstehe.

Natürlich bleibt immer ein letztes Restrisiko. Aber das soll so klein wie möglich gehalten werden.

Okay, okay. Die anderen Spender haben das Formular schließlich auch ausgefüllt. Heinz Lippe aus Kleve, zum Beispiel.

Genau. Herr Lippe, der übrigens Hausmeister, Beauftragter für Brandschutz und Erste-Hilfe an Hochschule Rhein-Waal ist. An ihm solltest Du Dir ein Beispiel nehmen. Er geht vier Mal im Jahr zur Blutspende, seit Langem schon.

Ich weiß, hat er mir erzählt. Er ist auch bei der Freiwilligen Feuerwehr in Kleve. Er ist also viel näher an dem Thema Blutspende dran als ich.

Das klingt jetzt schon wieder fast wie ‘ne Ausrede.

Ich mein’ ja bloß.

Was meinst Du? Musst Du Feuerwehrmann, Krankenwagenfahrer oder Streifenpolizist sein, um Blut zu spenden? So ein Quatsch. Grundsätzlich kann jeder Erwachsene sein Blut spenden, mindestens bis zum 68. Lebensjahr, Frauen bis zu vier und Männer bis sechs Mal im Jahr.

Werde ich ab jetzt tun.

Hoffentlich! Hast Du Dich denn mit Herrn Lippe unterhalten? Du hattest Zeit genug dafür, als Du Dich neben ihm auf der Pritsche gelümmelt hast.

Ja, hab’ ich.

Und?

Er hat mir erzählt, wie er vor vielen Jahren seine Stammzellen hat typisieren lassen. Als ein Feuerwehrkamerad an Leukämie erkrankt war. Leider konnte er ihm damals nicht helfen. Aber etwas später bekam er einen Anruf, dass er jemandem helfe könne. Für ihn hat er dann Stammzellen gespendet und damit ein Leben gerettet.

Ist das nicht geil?

Sehr geil. Herr Lippe schwärmt noch heute: „Das war das Beste, was er jemals gemacht habe.“

Und seitdem spendet er auch regelmäßig sein Blut.

Nicht ganz. Er hat mir verraten, dass es nach der Knochenmarkspende noch ein bisschen dauerte, bis er anfing, regelmäßig Blut zu spenden, „warum auch immer“. Du siehst, es ist nicht ganz so einfach, sich dazu aufzuraffen.

Ach, jetzt fang doch bitte nicht wieder an, Dir eine Ausrede zu suchen. Wann wirst Du zu Deiner zweiten Blutspende gehen?

Frühestens in 56 Tagen könnte ich wieder, weil es etwa zwei Monate dauert, bis im Körper wieder genug Eisen angereichert ist, um rote Blutkörperchen zu bilden.

Apropos Eisen: Wie hoch war denn Dein Hämoglobinwert, kurz: Hb-Wert?

16,3. Nicht schlecht, oder?

Für einen Vegetarier ganz ordentlich. Und Dein Puls und Blutdruck?

Den Blutdruck habe ich vergessen, Puls war 68, „tiefenentspannt“, meinte die Ärztin.

Kein Schiss vor der Spritze gehabt?

Ha-ha-ha.

Du Weichei jammerst doch sonst gerne mal rum. Wie viel Blut haben Sie Dir eigentlich abgezapft?

Normalerweise werden rund 500 Milliliter genommen. Bei mir waren es knapp 400.

Wieso? Bist Du doch der blutleere Typ, für den ich Dich schon immer gehalten habe.

Auf Deine ewige Provokationen gehe ich gar nicht mehr ein. Ich hatte zu wenig getrunken an diesem Tag. Zwei Liter Wasser sollten es schon sein. Hatte im Büro aber bloß einen Liter geschafft.

Üben, Junge, üben.

Hinterher ist man immer schlauer.

Letzte Frage, mein Lieber: Wie viel Geld hast Du für Deine Blutspende bekommen?

Da halte ich es mit Heinz Lippe. „Blutspenden sollte selbstverständlich sein. Geld möchte ich dafür nicht.“

Stimmt. Also jetzt, wo Du angefixt bist: Auf zur nächsten Spende!

Im April, Du wirst es erleben.

INFO: Deshalb bitte Blut spenden

Die schlechte Nachricht: Die Zahl der Blutspenden am Niederrhein sinkt, leider seit Jahren schon. Laut der Statistik des Deutschen Roten Kreuzes für den Blutspendedienstes West spendeten in den Kreisen Kleve und Wesel sowie in der Stadt Duisburg im Jahr 2009 insgesamt 26.240 ihr Blut, 2019 waren es nur 21.099. Der Anteil der Frauen und Männer unter den Spendern liegt ungefähr bei jeweils 50 Prozent.

Informationen zum Blutspenden beim DRK gibt es über die kostenlose Telefonnummer unter Ruf: 0800/11 949 11, sowie im Internet: www.drk-blutspende.de.