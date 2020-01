Klimawandel am Niederrhein Das ist und so wird der Klimawandel am Niederrhein

Am Niederrhein. Es gibt Argumente, den Klimawandel ernst zu nehmen, auch am Niederrhein. Fakten statt „fake news“ liefert das Landesumweltministerium.

Das Unbeherrschbare vermeiden und das Unvermeidbare beherrschen – so lautet ein bekannter Satz des Klimaforschers Hans Joachim Schellnhuber. Dem folgend ein Überblick über Daten und Fakten aus dem Landesumweltministerium zum Klimawandel im Niederrheinischen Tiefland.

Überblick

Der Temperaturanstieg und die Niederschlagszunahme seit Messbeginn stimmen mit den Werten NRWs in etwa überein. Das Niederrheinische Tiefland ist der Spitzenreiter aller Großlandschaften bei den Maximaltemperaturen. So wurden 2018 im Mittel 12,0 Grad Celsius gemessen. Damit lag die Temperatur sogar noch ein Grad Celsius über dem Landesmittel. Die Niederschlagssumme liegt hingegen mit aktuell (1981-2010) 799 Millimeter deutlich unter dem Schnitt für NRW von 918 Millimeter.

Für die nahe Zukunft (2021 bis 2050) bewegen sich die Ergebnisse der Klimaprojektionen für die drei Klimaszenarien in einem ähnlichen Rahmen. Die Unterschiede zwischen den Szenarien werden zum Ende des Jahrhunderts (2071 bis 2100) deutlicher.

Für die mittlere Temperatur projizieren alle Szenarien einen weiteren Anstieg. Beim mittleren Jahresniederschlag reicht die Spanne über alle Klimaszenarien hinweg von einer leichten Abnahme bis zu einer Zunahme des Niederschlags. Insgesamt gibt es nur geringe Abweichungen gegenüber den Werten für NRW.

Jahreszeiten

Die Temperaturen steigen in allen Jahreszeiten an. Die geringste Erhöhung tritt im Sommer auf. Die Temperaturzunahme fällt in der Klimaperiode 1981 bis 2010 am deutlichsten aus.

Die Niederschlagszunahme verteilt sich nicht gleichmäßig über das Jahr. Im Sommer, der bisher niederschlagsreichsten Jahreszeit, fand meist ein leichter Rückgang statt, so dass sich die Niederschläge der einzelnen Jahreszeiten immer weiter aneinander angleichen.

Die Klimaprojektionen für die Temperatur zeigen für alle Jahreszeiten einheitlich eine Temperaturzunahme. Der Temperaturanstieg steigert sich hin zur fernen Zukunft (2071-2100) in den drei Szenarien, wobei Szenario RCP 8.5, also das durch menschlich verursachte zusätzliche Strahlungsantriebe, in allen Jahreszeiten die stärkste Zunahme aufweist.

Starkregen auf der Autobahn 3 bei Emmerich. Auch daran müssen sich Niederrheiner wohl lokal gewöhnen. Foto: Dirk SCHUSTER / WAZ FotoPool

Bei den Niederschlagsprojektionen gibt es Jahreszeiten, in welchen manche Modelle eine Abnahme, andere eine Zunahme zeigen. Im Sommer projiziert der Großteil der Modelle eine Abnahme des Niederschlags. Insgesamt nimmt die Spannweite der Ergebnisse in der fernen Zukunft in allen Jahreszeiten zu.

Kalte Tage und Niederschlag

Entsprechend der höheren Jahresdurchschnittstemperatur im Niederrheinischen Tiefland treten dort auch aktuell mit acht bzw. 50 Tagen deutlich weniger Eis- und Frosttage als im Landesschnitt auf (14 bzw. 66 Tage). Sommer- und heiße Tage sind mit 37 bzw. acht Tagen im Niederrheinischen Tief­land häufiger zu verzeichnen als im Landesschnitt (31 bzw. sechs Tage).

Der Rückgang der Eis- und Frosttage fiel im Niederrheinischen Tiefland im Vergleich zum Zeitraum 1951 bis 1980 etwas geringer aus als im Landesschnitt. Die Zunahme der Sommer- und heißen Tage verlief hingegen durchschnittlich.

Starkniederschlagstage mit mehr als zehn bzw. 20 Millimeter Tagesniederschlag treten mit 21 bzw. vier Tagen im Niederrheinischen Tiefland geringfügig seltener auf als im NRW-Mittel (25 bzw. sechs Tage). Die Veränderung im Vergleich zum Zeitraum 1951 bis 1980 entspricht hingegen dem Landesmittel.

Die Klimaprojektionen zeigen eine weitere Zunahme der Temperaturen, die sich mit einer weiteren Abnahme der Kälte und Zunahme der Wärme bedingten Kenntage äußern wird. Im Niederrheinischen Tiefland wird eine etwas stärkere Zunahme der warmen Kenntage und geringere Abnahme der kalten Kenntage projiziert als im Durchschnitt für NRW.

Bei den Starkniederschlagstagen wird für beide Kenntage eine leichte Zunahme projiziert. Hierbei nimmt die Spannweite und Stärke der Zunahme in der fernen Zukunft beim moderaten und „weiter-wie-bisher“-Szenario zu, wohingegen das „Klimaschutz“-Szenario kaum eine Veränderung zwischen den zwei Zukunftszeiträumen zeigt.

Klimafolgen

Die Hitzebelastung für Menschen wird insbesondere in den Ballungsgebieten auftreten. Bereits heute sind laut Klimaanalyse NRW an einem typischen Sommertag in den Großstädten Düsseldorf und Krefeld mehr als 80 Prozent der Bevölkerung von Hitze betroffen, sowie in Mönchengladbach mehr als 60 Prozent.

In der Natur sind Veränderungen in den Ökosystemen möglich. Sensitive Feuchtlebensräume wie Feuchtgebiete der Schwalm-Nette-Region mit ihren typischen Arten können durch die zu erwartenden klimatischen Änderungen in ihrem Fortbestand gefährdet sein.

In der Landwirtschaft ist mit einer Beeinträchtigung des Ernteertrages und des Pflanzenwachstums zu rechnen. Zukünftig ist häufiger Trockenstress möglich, vor allem auf Flächen mit sandigen Böden.

Hinweis zu den Daten und Einschätzungen dieses Textes

Begriff „Niederrheinisches Tiefland“: Die Großlandschaft erstreckt sich östlich und westlich des Rheins, südlich von Düsseldorf bis an die deutsch-niederländische Grenze. Sie umfasst die Landkreise Heinsberg (teilweise), Neuss, Kleve, Viersen und Wesel, Kleve sowie die Städte Mönchengladbach, Krefeld, Duisburg und Oberhausen, außerdem das Gebiet rund um Bocholt im Kreis Borken.

Der Text wurde dem Klimadatenblatt „Niederrheinisches Tiefland“ des Landesumweltamtes entnommen. Im Internet abzurufen unter: https://www.lanuv.nrw.de/klima/klimawandel-in-nrw/klimawandel-in-den-grosslandschaften-datenblaetter. Weitere Informationen bieten die Seiten: www.klimaatlas.nrw.de, www.klimaanpassung.nrw.de, www.klimafolgenmonitoring.nrw.de.