Katharina ist die Bedienung im Biergarten Kastanienhof in Moers.

Sommer Hier gibt es schöne Biergärten am Niederrhein zu entdecken

Am Niederrhein. Sommerzeit ist auch Biergarten-Saison: Trotz Corona haben einige Biergärten am Niederrhein geöffnet, wir haben eine Auswahl zusammengestellt.

Im Sommer locken Biergärten mit einem kalten Getränk und gemütlicher Atmosphäre. Egal ob gesellig, idyllisch, weithin beliebt oder versteckt gelegen, schattig unter Bäumen oder mit fantastischem Blick auf den Rhein: Die Biergärten am Niederrhein haben einiges zu bieten. Wir haben uns einmal umgeschaut.

(Hinweis: Aufgrund der Corona-Krise gelten in Gaststätten derzeit Einschränkungen, bitte informieren Sie sich über die genaue Umsetzung der Regeln und den möglicherweise geänderten Öffnungszeiten bei den Betrieben selbst. Alle Bilder in diesem Text sind vor der Corona-Krise entstanden.)

Hier gibt es schöne Biergärten in Dinslaken, Voerde und Hünxe

Mit den Corona-Beschränkungen hatten viele Wirte zu kämpfen, konnten es aber in der Regel gut lösen. Die meisten Biergärten in Dinslaken, Voerde und Hünxe sind geöffnet und bieten viel Abwechslung - den Blick auf den Rhein, ein bisschen Urlaubsfeeling am Sandstrand oder einfach ein schönes Plätzchen im Grünen. Hier haben wir uns umgeschaut:

Dinslaken: Piwy’s BBQ und die Gaststätte Alt-Stapp

Piwy’s BBQ und die Gaststätte Alt-Stapp Voerde: Gasthof Hinnemann, Strandhaus Ahr, Gasthof Schänzer und Rheinwacht

Gasthof Hinnemann, Strandhaus Ahr, Gasthof Schänzer und Rheinwacht Hünxe: Gaststätte Dames und Tenders Beach Bar

Für den Sommer: Sieben schöne Biergärten rund um Wesel

Ob an der Rheinpromenade, neben eigener Brauerei oder im gemütlichen Ortskern: Zwar können wir am Niederrhein mit den Bayern und deren Biergartendichte nicht ganz mithalten. Aber lauschige Flecken gibt es schon. Hier haben wir uns genauer umgeschaut:

Wesel: Q-Stall, Biergarten Walterbäu

Hünxe: Dames

Schermbeck: Ramirez und Biergarten Pannebäcker

Moers und Umgebung: Vier schöne Biergärten für einen Ausflug

Längst gibt es in Biergärten nicht mehr nur die typische-rustikale Küche, in Moers und Umgebung locken Biergärten auch etwa mit italienischen Speisen, Großmutters Rezepten und mediteraner Küche. Wir wollen Ihnen vier Ausflugs-Restaurants in Moers und Kamp-Lintfort für den Sommer näher vorstellen.

Moers: Kastanienhof, Gasthof neue Mühle und Feltgenhof

Kamp-Lintfort: Villa Vigna

Sieben Biergärten im Kreis Kleve, die einen Ausflug lohnen

Wenn die Sonne scheint und die Natur sich von ihrer schönsten Seite zeigt, wissen wir: Der Sommer ist da. Jetzt locken auch die Biergärten im Kreis Kleve mit einem kalten Getränk und geselligem Ambiente. Die Lokalitäten sind mal versteckt, mal überraschend oder auch am Wasser gelegen. Eine Auswahl stellen wir Ihnen genauer vor: