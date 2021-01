Die NRZ-Chronik: 1973: Zu Gast im "Haus des freien Geistes"

Bundestrainer Helmut Schön (mitte) mit Mitgliedern der Redaktion vor dem NRZ-Pressehaus in Essen.

Essen. Im NRZ-Pressehaus sind regelmäßig hochkarätige Gäste aus Politik, Sport und Gesellschaft zu Gast. Oppenberg nennt es das Haus des freien Geistes.

Das Jahr 1973 steht stellvertretend dafür, welche Rolle die NRZ in der deutschen Medienlandschaft einnahm. Zu Gast im NRZ-Pressehaus in Essen - dem "Haus des freien Geistes" waren in diesem Jahr unter anderem:

Walter Scheel (Bundesaußenminister)

Hans Friedrichs (Bundeswirtschaftsminister)

Herbert Wehner (Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion)

Helmut Schön (Bundestrainer der Fußballnationalmannschaft)

Katharina Focke (Bundesministerin für Jugend, Familie und Gesundheit)