Corona und die große Stille im Klarissenkloster Kevelaer

Beten mit Abstand in einer leeren Kirche... Äbtissin Schwester Magdalene Bauer (vorn) und Schwester Bernadette Bargel im kleinen Kirchlein des Klarissen-Konvents in Kevelaer.

Kevelaer Leben in strenger Klausur - eigentlich kennen sich die Ordensfrauen im Kevelaerer Konvent der Klarissen damit aus. Aber jetzt...

Es ist still hier am St. Klara Platz Nummer 2, stiller noch als vor Corona, so scheint es. Seit 129 Jahren wohnen und beten hier Klarissen, eine auf das Gebet und die innere Einkehr und den Austausch mit Gott ausgerichtete Ordensgemeinschaft, die nach den strengen Regeln der Heiligen Klara lebt. Das Gebet bestimmt den Tagesablauf, drei große Gelübde das Leben jeder einzelnen Ordensfrau: Armut, Gehorsam und Keuschheit.

Ein Leben in Klausur - aber in Corona-Zeiten ist auch das irgendwie anders

Ein Leben in strenger Klausur, mit sehr beschränkten Kontaktmöglichkeiten, strikten Ausgangssperren, die nur in begründeten Ausnahmen aufgehoben werden, Homeoffice seit über 800 Ordensjahren. Und doch, die Corona-Einschränkungen haben selbst diesen stillen Ort erreicht. Ein Gespräch über Gott und die Welt und Corona mit Äbtissin Schwester Magdalene Bauer und ihrer Stellvertreterin Schwester Bernadette Bargel.

Im Kevelaerer Konvent leben 14 Ordensfrauen im Alter von 49 bis 92 Jahren. Die meisten Ordensfrauen haben das 80. Lebensjahr überschritten. Da darf man fragen: Sind alle gesund?

Schwester Bernadette, 76 Jahre alt:

Jawoll!

Schwester Magdalene, 68, (schmunzelnd):

Gott sei Dank: Ja. Von unseren Alterswehwehchen mal abgesehen. Wir sind alle coronafrei, zum Glück.





Hat Corona das Leben in Ihrem Kloster verändert?

Schwester Magdalene:

Oh, ja. Das fängt schon bei den Einschränkungen bei den Gottesdiensten an. Maximal 20 Personen dürfen noch in unsere Kirche. Die Liturgie ist eingeschränkt, da fehlt das Feierliche. Die Besuchszeiten für unsere Schwestern sind gestrichen, unsere Kontakte nach außen sind nahezu auf Null reduziert. Der Ordensalltag mit dem Rhythmus von Gebet und Arbeit ist aber nach wie vor der gleiche.





Schwester Bernadette:

Schon im letzten Lockdown haben wir keine öffentliche Vesper mehr gefeiert – das fehlt. Den Acht-Uhr-Gottesdienst bieten wir nach wie vor an, aber es kommen vielleicht acht oder zehn Gläubige. Und doch spürt man eine besondere Art der Verbundenheit. Man nickt sich zu zur Begrüßung und zum Abschied – das gibt Mut und Kraft, diese schreckliche Pandemie gemeinsam durchzustehen.

Aber Sie sind das Leben in Klausur gewöhnt…

Schwester Magdalene:

Ja, aber es ist etwas vollkommen anderes, wenn man seiner Berufung folgt und freiwillig die Abgeschiedenheit wählt. Und gerade unsere hochbetagten Schwestern leiden sehr unter der Kontaktsperre, sie wissen nicht, ob sie ihre Familie, ihre Verwandten jemals wiedersehen werden. Schwester Bernadette:

Dieser eingeschränkte Kontakt ist schmerzlich und bedrückend – auch für uns. Da sind so viele Menschen, die jetzt einsam sind in ihrer Not – wir leben in einer Gemeinschaft, wir sind nicht verlassen, da trägt jede jede mit.

Schwester Magdalene:

Die Not der Menschen, all die Unsicherheit, die Angst vor der Zukunft, die Angst, selbst zu erkranken, die Sorge und auch das Leid, wenn jemand einen Angehörigen, einen lieben Menschen verloren hat – das kommt vermehrt bei uns an. Wir bekommen viele Briefe, die Menschen rufen an. Wir beantworten alle Post, hören zu, schreiben zurück. Das ist wichtig. Das gibt uns allen Zuversicht.



Fragen Sie sich nicht auch, warum Gott so eine Pandemie zulässt?

Schwester Magdalene:

Corona ist ja kein Strafgericht Gottes. Dafür sind wir Menschen und unsere Lebensweise verantwortlich – und nicht Gott. Ich verstehe Corona auch als einen verzweifelten Hilfeschrei der Natur, respektvoller mit ihr umzugehen. Wir müssen leben und wohl auch wieder lernen, was unsere Berufung ist – der heilige Franziskus hat das „Leben in Geschwisterlichkeit“ genannt. Natur, Pflanzen, Tiere und Menschen – sie verdienen Respekt und faire Behandlung.

Schwester Bernadette:

Die aktuelle Not ist groß, es bedrückt, manchmal macht sie mich sprachlos. Und manchmal erschüttert es meinen Glauben. Es ist alles so irreal, die Menschen mit den Gesichtsmasken, die leeren Gotteshäuser, die Bilder von den vielen Särgen. Das einsame Sterben der Kranken, die Armen, denen jegliche Hilfe und Hoffnung versagt wird. Es ist furchtbar. Doch ich bin sicher, dass alles wieder gut und besser wird. Wir müssen es gemeinsam durchstehen und anpacken, mit Jammern kommen wir nicht weit.

Schwester Magdalene:

Gott kann nicht machen, dass Corona geht. Aber wir können machen, dass Menschen in ihrer Not nicht alleine sind. Wir nehmen alle Sorgen mit in unsere täglichen Gebete, wir tragen mit. Und wir beten Sturm, dass die Wissenschaft etwas zur Coronabekämpfung findet und dass das mit dem Impfen klappt.







Wie informieren Sie sich?

Schwester Magdalene:

Wie jeder andere auch. Wir lesen Zeitung, gucken ins Internet, schauen Nachrichten im Fernsehen. Im Kloster leben heißt ja nicht, nichts von der Welt mitzubekommen.

Schwester Bernadette:

Und wir diskutieren und bereden alles in der Gemeinschaft. Das ist vielleicht in der Krise der größte Vorteil: Wir haben einander, wir sind im Austausch, niemand von uns muss allein sein. Gewissermaßen ist das ein Privileg.

Unsere Gesprächspartnerinnen:

Schwester Magdalene Bauer (68) ist seit sechs Jahren Äbtissin im Konvent der Kevelaerer Klarissen. Zuvor war sie viele Jahre Vikarin (also Stellvertreterin der Äbtissin).

Schwester Bernadette Bargel (76) hat den Konvent mehr als 30 Jahre geführt und ist vor sechs Jahren in das Amt der Vikarin gewechselt. Zudem ist sie Präsidentin der Föderation „Caritas Pirckheimer“ der deutschsprachigen Klarissen.

Der Beginn dieser Föderation war im 1963, als sich in Kevelaer erstmals Franziskaner und Klarissen trafen, um über eine Zusammenarbeit der Klöster zu beraten.