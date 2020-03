Eine Autorin lässt sich am Niederrhein inspirieren - und zieht dazu im Schloss Ringenberg ein.

Niederrhein-Literatur Autorin auf Expedition am Niederrhein - Krimi mit Alpakas

Am Niederrhein. Regionsschreiberin Carla Kaspari ist am Niederrhein unterwegs und übernachtet auf Schloss Ringenberg. Außerdem: ein neuer Kriminalroman.

Im Rahmen des Autoren/Autorinnen-Residenzprojekts stadt.land.text NRW gehen in diesem Jahr zum zweiten Mal zehn Autoren/innen auf „Expedition“ in den zehn Kulturregionen Nordrhein-Westfalens – am Niederrhein ist Carla Kaspari unterwegs.

„Auf meinen ersten Touren durch Hamminkeln war ich überrascht, dass ich noch in NRW bin. Die Weitläufigkeit des Landes erinnerte mich an ganz andere Regionen. Ich bin gespannt darauf, wie ich nach meinem Aufenthalt über das Leben außerhalb der Großstadt nachdenke.“

Autorin zieht in Wohnung auf Schloss Ringenberg

Regionsschreiberin Carla Kaspari ist nun in eine der Atelierwohnungen auf Schloss Ringenberg eingezogen. Vom Schloss aus möchte sie in den kommenden vier Monaten versuchen, der Mentalität und Atmosphäre des Landstrichs zwischen Köln und Kleve auf die Spur zu kommen. Carla Kaspari (geboren 1991) hat in Dortmund, Bonn, Köln und Paris gelebt und dort Musikwissenschaft und Germanistik studiert.

Seit 2013 lebt sie in Köln, wo sie als freie Autorin, Texterin, Übersetzerin und DJ arbeitet. Ihren Gedanken, Erfahrungen, Erlebnisse kann man in ihrem Blog folgen.

Neuer Romane von Thomas Hesse und Renate Wirth

Thomas Hesse und Renate Wirth haben wieder zugeschlagen. Ihr neuer Kriminalroman ist da: „Alpaka“ – und der spielt natürlich wieder am Niederrhein. Hauptkommissarin Karin Krafft hat wieder viel zu tun: Am Niederrhein brodelt es.

Die Kiesindustrie mit ihrem Landhunger trifft auf Widerstand – und spaltet Generationen. Junge Öko-Bauern wollen ihr Land behalten. Sie geraten in Konflikt mit ihren konventionell ackernden Vätern und wollen zu allem Überfluss auch noch Alpakas züchten! Der Streit eskaliert, als ein Fuß im Schweinekoben gefunden wird und der Altbauer spurlos verschwindet…