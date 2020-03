Anneliese Müller, ihr 95. Geburtstag und das Coronavirus

Als Anneliese Müller 86 Jahre alt war, nahm sie den Führerschein aus ihrer Handtasche. „Ein, zwei Jahre noch. Die werde ich auch ohne Auto auskommen“, sagte sie sich.

Das ist jetzt neun Jahre her. Der kleine Japaner ist längst weg, verkauft, die ältere Dame ist noch da, vergnügt. Am heutigen Donnerstag feiert sie ihren 95. Geburtstag.

Herzlichen Glückwunsch, Frau Müller aus Mönchengladbach.

Bloß: Statt einer großen Familienfeier, wie geplant, droht ein Dinner for one – wegen Corona. Mehr als blöd und ärgerlich.

Normalerweise gehört ein 95. Geburtstag auf die große Bühne des Lebens. Zwei Söhne, sechs Enkelkinder und sieben Urenkelkinder (bald acht) wollen ihrer Mutter, Oma und Uroma gerne gratulieren, am liebsten persönlich. Doch was ist in dieser Zeit normal?

Kontaktsperre, ein Mindestabstand von eineinhalb Metern, geschlossene Restaurants, Besuchsverbot in Altenheimen sind gerade der Alltag. Bei Verstößen drohen Geldstrafen von bis zu mehreren Tausend Euro. Ob eine kleine Familienfeier stattfinden soll, sei Abwägungssache, heißt es aus der Politik.

Anneliese Müller hat entschieden. Und teilte ihren Entschluss am vergangenen Sonntag per Telefon mit. „Schade“, findet es das Geburtskind, seinen Ehrentag nicht im Kreis der Lieben verbringen zu können. Aber nein, winkt sie ab, eine Riesenfeier sei sowieso nicht geplant gewesen. Kurz rechnet sie laut durch, erzählt von der zehn Jahre jüngeren Schwester Tinna oder von Schwiegertochter Gabi, und kommt letztlich auf „etwas über 20 Personen“.

Mit 25 Jahren guckte Anneliese Müller endlich zuversichtlich in die Zukunft. Da hatte sie die Nazi-Zeit schon überlebt. Foto: Privat / Familie Müller

Sowieso hätten es heute vielleicht nicht alle geschafft, in ihre altengerechte Wohnung mit Balkon und Blick auf die Dorfkirche zu kommen, „mitten in der Woche, wo doch jeder arbeiten muss“.

Die Verwandtschaft ist weit über den Niederrhein verzweigt, wohnt in Duisburg, Düsseldorf, Krefeld, Mönchengladbach und Schwalmtal – sogar nach Dänemark hat es Urenkelin Lotte verschlagen; erst beruflich, dann, welch ein Glück, der Liebe wegen.

Zu ihrem 90. Geburtstag war natürlich alles ganz anders gewesen. Vor fünf Jahren waren alle da – bis auf ihrem Mann Heinz, der bereits 1961 verstarb. Damals, beim Festbankett in der Burg Wegberg, regnete es für Anneliese Müller rote Rosen. Es wurde gesungen und getanzt, viel gelacht und lecker gegessen. „Herrlich“, schwärmt sie.

Damals schon blickte sie auf ein ziemlich langes Leben mit „unglaublichen Erfahrungen“ zurück, „die sich heute kaum jemand mehr vorstellen kann“. Geboren wurde sie am 26. März 1925, mitten in der Weimarer Republik. An die Kämpfe und Krisen jener Zeit kann sie sich nicht mehr erinnern, sagt sie; vielleicht ist es besser so.

Was danach folgte, war noch schlimmer und blieb ihr bis heute im Gedächtnis. Während der Bombennächte im Zweiten Weltkrieg schlief sie aus Furcht und zum Schutz in der Kartoffelkiste im Keller ihres Elternhauses. Albert, ihr Bruder, kämpfte vor Stalingrad, geriet in Gefangenschaft und starb an den Spätfolgen seiner Verletzungen. Er wurde nur 39 Jahre alt.

Als der Wahnsinn los ging, war sie 14 Jahre jung, als Deutschland in Asche, Schutt und Trümmern lag, gerade mal 20 Jahre alt. „Die Nazis haben mir meine Jugend geraubt.“ Den Begriff Ausgangssperre kennt Anneliese Müller noch aus jener dunklen Zeit.

Dennoch: Kein Vergleich zu heute, findet sie. „Ich halte mich an die Vorgaben der Regierung.“ Angst vor dem Virus habe sie nicht. Auch wenn ihre Augen nicht mehr so mitmachen, ist sie immer noch gut im Bilde. Die Tageszeitung hat sie vor ein paar Jahren abbestellt, „leider“, Nachrichten im Fernsehen guckt sie noch immer „jeden Abend“.

Heute aber könnte es sein, dass die Tagesschau eine Zuschauerin weniger hat. „Ein bisschen“ möchte Anneliese Müller doch gerne feiern. Dinner for one? Nicht ganz. Heinz und Norbert kommen, ihre Söhne. Der eine ist 67, der andere 71.