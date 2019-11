Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wer war Anna von Cleve wirklich?

Roland van Gisteren, geb. 1950 in Kleve, arbeitete als Bankkaufmann und promovierter Betriebswirt in der Bank- und Versicherungswirtschaft sowie als Professor in der Bankberufsbildung, lebt in Potsdam und betreibt hobbymäßig Familien- und Heimatforschung.

In Kürze wird sein Buch „Anna von Cleve“ herauskommen – in dem er spannende und neue Erkenntnisse über das Leben der „Niederrheinerin“ veröffentlichen wird.

In einer kleinen Serie wird er uns davon berichten. Nächste Folge: Samstag, 23. November.