An Rhein und Ruhr. Wegen der Corona-Pandemie gab es in NRW deutlich weniger Übernachtungen in Hotels und Co. Tourismusverbänden bereitet das große Sorgen.

Geschlossene Betriebe, begrenzte Gästezahlen, weniger Urlaubsreisen: Das Corona-Jahr hat die Zahl der Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben in Nordrhein-Westfalen deutlich sinken lassen. Das geht aus einer neuen Statistik des Landesbetriebes IT-NRW hervor.

Während zwischen Januar und September 2019 noch rund 40 Millionen Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben in NRW verbucht werden konnten, waren es im selben Zeitraum 2020 nur noch rund 23,4 Millionen – ein Rückgang von 41,4 Prozent . Zwar konnte im Februar noch ein kleiner Zuwachs verzeichnet werden, mit der ersten Corona-Welle ab März ging es dann aber rapide bergab.

„Die Zahlen sind insgesamt eine Katastrophe“, sagt Thorsten Hellwig, NRW-Sprecher des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes ( Dehoga ), auf Anfrage der NRZ. „Wir sehen aktuell keine kurzfristige Besserung.“ Besonders in den Monaten Oktober und November kämen normalerweise zahlreiche Geschäftsreisende nach NRW. Messen, Tagungen, Seminare – „vieles ist ersatzlos gestrichen worden, manches zum Glück ‘nur’ verschoben“, beklagt Hellwig. „Das verschärft die verheerende Situation in den Beherbergungsbetrieben weiter.“

Corona: Besonders Messestädte leiden unter dem Einbruch

Besonders in den Messestädten zeigt sich, wie dramatisch der Einbruch ist. So verzeichnet die Stadt Essen etwa für den Zeitraum einen Rückgang von 49 Prozent, die Stadt Düsseldorf sogar von fast 57 Prozent. Das sorge für Verunsicherung. Eine aktuelle Umfrage des Dehoga zeigt, dass 75 Prozent der gastgewerblichen Betriebe sich in ihrer Existenz bedroht fühlen. „Das heißt noch nicht, dass alle diese Betriebe morgen vor dem Aus stehen“, erklärt Hellwig. „Aber der wirtschaftliche wie psychologische Druck ist enorm.“

Dass besonders die größeren Städte unter der Situation leiden, erklärt auch Ruhr-Tourismus- Geschäftsführer Axel Biermann auf Anfrage. „Der Städtetourismus hat nach wie vor sehr große Schwierigkeiten“, sagt er im Gespräch mit der NRZ. „Das Eventgeschäft war mehr oder weniger tot, das gesamte Tagungs- und Kongressgeschäft hat extrem gelitten.“ Das habe sich auch in den Sommermonaten nicht gebessert: Im Sommer seien Geschäftsreisen wegen der Ferienzeit nicht so gefragt. „Das sieht in den ländlichen Regionen etwas anders aus“, erklärt Biermann.

Die Kreise Kleve und Wesel verzeichnen laut IT-NRW ein Minus von rund 35 beziehungsweise 36 Prozent, viele ländliche Regionen konnten im Vergleich zu Großstädten zum Beispiel durch Radtouristen den Verlust etwas kompensieren. „Darunter waren allerdings auch viele Tagestouristen“, sagt Biermann. „Unterm Strich ist es, bezogen auf die Zimmerauslastung, wohl das mit Abstand schlechteste Jahr, seitdem man überhaupt Übernachtungszahlen aufzeichnet.“

Tourismus NRW: Corona-Pandemie schlimmer als Finanzkrise

Nie zuvor seien die Übernachtungszahlen in Nordrhein-Westfalen so dramatisch gesunken wie während der Corona-Pandemie, berichtet auch Tonia Haag von Tourismus NRW. „Selbst in der Finanzkrise hatten wir bei weitem nicht so einen Einbruch.“

Der „Lockdown light“ verschlimmere die finanzielle Not zusätzlich: Seit Anfang November sind touristische Übernachtungen wieder verboten. Viele Inhaber hätten ihre Rücklagen längst aufgebraucht – unter anderem, um Hygienemaßnahmen umzusetzen und den Betrieb aufrecht zu erhalten.

Geschäftstourismus: Zahl der Übernachtungen eingebrochen

Umso bitterer sei nun das Verbot, Gäste für touristische Zwecke aufzunehmen. Berufspendler hätten zwar vor der Corona-Krise rund 60 bis 70 Prozent der Übernachtungen ausgemacht, schätzt Haag. Insbesondere in Städten sei der Anteil besonders hoch. Doch auch die Geschäftsreisen seien in den vergangenen Wochen deutlich eingebrochen. „Viele Unternehmen geben die Anweisung raus, auf Präsenztreffen zu verzichten.“ Ein Großteil der Geschäftstreffen finde mittlerweile virtuell statt.

