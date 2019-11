Die einen freuen sich im Winter aufs Schlittschuhfahren, die anderen auf adventliche Konzerte oder Krippenspiele. Wie gut, dass die Weihnachtsmärkte in Kleve und Umgebung all das zu bieten haben.

Die schönsten Orte in der Adventszeit haben wir für Sie mit allen wichtigen Informationen zu Anfahrt, Ständen und besonderen Attraktionen zusammengestellt.

Weihnachtsmarkt in Kleve

Wann startet und endet der Weihnachtsmarkt?

Los geht es am 22. November, der letzte Tag ist der 8. Dezember 2019.

Wie lauten die täglichen Öffnungszeiten?

Geöffnet ist der Weihnachtsmarkt montags bis freitags von 15 bis 21 Uhr sowie samstags und sonntags von 12 bis 21 Uhr.

Wie kommt man mit dem Auto hin?

Wer mit dem Auto anreist, kann im Klever Zentrum der Beschilderung „Parkplatz Weihnachtsmarkt“ folgen.

Wie kommt man mit Bus und Bahn hin?

Vom Klever Bahnhof aus erreichen Besucher innerhalb von zehn Minuten zu Fuß den Weihnachtsmarkt in der Innenstadt.

> Vollbildanzeige // Mit einem Klick auf die Tannenbaum-Symbole erhalten Sie noch mehr Informationen zu den einzelnen Weihnachtsmärkten.

Gibt es besondere Stände oder Attraktionen?

Der Weihnachtsmarkt wandert in diesem Jahr vom Forstgarten in die Innenstadt auf den Pastor Leinung Platz und den Koekkoek Platz. Dort erwarten die Besucher eine neue weihnachtliche Beleuchtung und mit insgesamt 40 geschmückten Marktbuden ein noch größeres Angebot als die Jahre zuvor.

Chöre, Musikvereine und Kindergärten stimmen mit ihren adventlichen Liedern zusätzlich auf Weihnachten ein. Am 6. Dezember kommt um 17 Uhr der Nikolaus mit einem Boot über das Wasser nach Kleve und fährt mit seiner Kutsche zum Weihnachtsmarkt, um dort Weckmänner an die kleinen Besucher zu verteilen.

Weihnachtsmarkt in Emmerich-Elten

Wann startet und endet der Weihnachtsmarkt?

Großer Andrang auf dem Weihnachtsmarkt in Emmerich Elten. (Archivbild) Foto: Thorsten Lindekamp / Funke Foto Services GmbH

Der Weihnachtsmarkt in Emmerich-Elten findet am 1. Dezember 2019 statt.

Wie lauten die täglichen Öffnungszeiten?

Geöffnet ist der Weihnachtsmarkt am Sonntag von 13 bis 20 Uhr.

Wie kommt man mit dem Auto hin?

Am Eltener Marktplatz und der Klosterstraße sind mehrere Parkplätze vorhanden.

Wie kommt man mit Bus und Bahn hin?

Vom Emmericher Bahnhof fährt die RE19 bis zum Eltener Bahnhof, der rund 800 Meter entfernt vom Marktplatz liegt.

Gibt es besondere Stände oder Attraktionen?

„Ein Weihnachtsmarkt von Eltener, für Eltener und Freunde“ – so beschreibt der Veranstalter Rainer Elsmann den Weihnachtsmarkt auf dem Eltener Marktplatz. Beim Schlendern entlang der rund 30 Stände finden die Besucher in diesem Jahr nicht nur Glühwein, sondern auch eine ganz besondere Alternative. Um was es sich dabei handelt, verrät der Veranstalter aber noch nicht. Anschließend geht es in die Martinuskirche, wo unter anderem niederländische Chöre auftreten.

Krippenmarkt in Kevelaer

Wann startet und endet der Krippenmarkt?

Los geht es beim Weihnachtsmarkt in Kevelaer am 30. November, der letzte Tag ist der 22. Dezember 2019.

Wie lauten die täglichen Öffnungszeiten?

Geöffnet ist der Weihnachtsmarkt montags bis freitags von 13 bis 19 Uhr und samstags bis sonntags von 11 bis 20 Uhr.

Wie kommt man mit dem Auto hin?

Das Herzstück des Marktes ist eine lebensgroße Krippe. (Archivbild) Foto: KB

Rund um den Luxemburger Platz stehen die üblichen Parkplätze zur Verfügung. Gebührenpflichtige Parkplätze gibt es am Peter-Plümpe-Platz und Basilikaparkplatz sowie an der Ladestraße, Bleichstraße, Friedenstraße und Kardinal-von-Galen-Straße. Mit Parkscheibe können Autofahrer für meist 60 bis 90 Minuten an folgenden Straßen parken: Annastraße, Marktstraße, Marienstraße, Am Bahnhof, Gelderner Straße, Bahnstraße, Venloer Straße, Friedenstraße und Basilikastraße.

Wie kommt man mit Bus und Bahn hin?

Der Bahnhof Kevelaer liegt rund zehn Minuten zu Fuß vom Luxemburger Platz entfernt.

Gibt es besondere Stände oder Attraktionen?

Das Herzstück des Marktes ist eine lebensgroße Krippe mit lebendigen Tieren im Forum Pax Christi. Jeden Mittwoch, Samstag und Sonntag findet dort jeweils um 15.45 und 16.30 Uhr ein musikalisches Krippenspiel statt. Doch auch an jedem anderen Tag erklingen weihnachtliche Lieder, dann aber auf der Bühne am Luxemburger Platz. Dort werden täglich um 18.30 Uhr auch die Gewinner der Weihnachtsverlosung verkündet.

Durch die Geschäfte der Innenstadt können Besucher zusätzlich am verkaufsoffenen Sonntag, 15. Dezember, bummeln. Zum Abschluss des Marktes trällern alle Interessierten ab 19.30 Uhr beim offenen Singen auf dem Kapellenplatz mit – bei schlechtem Wetter findet die Aktion in der Basilika statt.

Heiß auf Eis in Geldern

Wann startet und endet der Weihnachtsmarkt in Geldern?

Los geht es am 22. November, der letzte Tag ist der 15. Dezember 2019.

Wie lauten die täglichen Öffnungszeiten?

Geöffnet ist die Eisfläche montags bis freitags von 14 bis 19 Uhr, samstags von 11 bis 18 Uhr und sonntags von 10 bis 19 Uhr. Der Eintrittspreis für das Eislaufen liegt bei drei Euro, Kinder bis vier Jahre sind frei. Das Ausleihen der Schlittschuhe kostet drei Euro.

Wie kommt man mit dem Auto hin?

Besucher können in dem frisch sanierten Marktparkhaus am Südwall parken.

Wie kommt man mit Bus und Bahn hin?

Der Marktplatz liegt circa fünf Minuten zu Fuß vom Gelderner Bahnhof entfernt.

Gibt es besondere Stände oder Attraktionen?

Der Niederrhein kennt kaum noch so kalte Winter, dass Seen zufrieren und eine Eisfläche zum Schlittschuhlaufen entsteht. Wer trotzdem seine Runden auf mehr oder weniger elegante Weise drehen möchte, bekommt auf einer 250 großen Natureisfläche mitten auf dem Marktplatz die Möglichkeit dazu.

Am Eröffnungstag zeigen Nachwuchstalente in einer Show, wie das im besten Fall aussehen könnte. In der ersten Woche finden außerdem mehrere Runden im Eisstockschießen, in der zweiten Woche im Bierkasten-Curling statt. Am jeweiligen Finale immer samstags gibt’s zusätzlich noch Live-Musik. Mittwochs können sich alle ab 18 Uhr zum After-Work-Meeting an der Eisfläche treffen.

Nach so viel Bewegung fehlt nur noch ein heißer Kakao oder Glühwein, den Besucher an einem der vielen Gastronomiestände finden. Ein zusätzlicher Höhepunkt ist der Kunst- und Kreativmarkt am 7. und 8. Dezember, für den Künstler und Vereine zusätzliche Büdchen rund um den Marktplatz aufstellen.

Weihnachtsmarkt am Schloss Moyland in Bedburg-Hau

Wann startet und endet der Weihnachtsmarkt in Bedburg-Hau?

Los geht es am 11. Dezember, der letzte Tag ist der 15. Dezember 2019.

Wie lauten die täglichen Öffnungszeiten?

Geöffnet ist der Weihnachtsmarkt Mittwoch bis Freitag von 13 bis 22 Uhr, Samstag von 11 bis 22 Uhr und Sonntag von 11 bis 20 Uhr. Tickets kosten 7,50 Euro, Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren haben freien Eintritt.

Wie kommt man mit dem Auto hin?

Auf dem Parkplatz Schloss Moyland, Moyländer Allee 3, gibt es 1500 kostenlose Parkplätze.

Wie kommt man mit Bus und Bahn hin?

Zwischen dem Bahnhof Kleve, beziehungsweise dem Marktplatz Kalkar, und dem Weihnachtsmarkt am Schloss Moyland fahren kostenlose Pendelbusse. Die Fahrpläne des Pendelbusses und weitere Informationen finden Sie auf der Website des Weihnachtsmarkts Moyland (externer Link).

Gibt es besondere Stände oder Attraktionen?

Der Weihnachtsmarkt in der historischen Schloss- und Gartenanlage zieht jedes Jahr zahlreiche Besucher an. Auch in diesem Jahr erwarten sie auf dem Marktgelände wieder Kunsthandwerk und Harfenmusik.

Am Sonntag gibt um 13 Uhr der niederländische Ulfts Mannenkoor ein Konzert in der Evangelischen Schlosskirche. Karten für das Konzert sind ab dem 1. November im Vorverkauf zum Preis von 7 Euro im Rathaus Bedburg-Hau, im Infocenter Moyland und an der Tageskasse erhältlich.