Weihnachtsamnestie: NRW entlässt weniger Häftlinge vorzeitig

An Rhein und Ruhr. Auch dieses Jahr sind Häftlinge in NRW wegen der Weihnachtsamnestie wieder vorzeitig entlassen worden. Allerdings deutlich weniger.

Von der sogenannten "Weihnachtsamnestie" haben in Nordrhein-Westfalen in diesem Jahr nicht so viele Gefangene profitieren können wie in den Jahren 2019 und 2018. Wie das Justizministerium NRW am Mittwoch auf Anfrage dieser Redaktion mitteilt, wurden 247 Strafgefangene vorzeitig entlassen.

Damit liegt die Zahl deutlich hinter den Zahlen der Vorjahre. In 2019 waren in Nordrhein-Westfalen durch die Weihnachtsamnestie insgesamt 662 Gefangene vorzeitig entlassen worden, im Jahr 2018 waren es 648.

Weihnachtsamnestie: Vorzeitige Entlassung für bestimmte Gefangene möglich

Bei der sogenannten "Weihnachtsamnestie" ermächtigt der Justizminister des Landes Peter Biesenbach (CDU) die Vollstreckungsbehörden "aus Anlass des Weihnachtsfestes aufgrund einer Prüfung der Umstände des Einzelfalles im Gnadenwege die vorzeitige Entlassung von Strafgefangenen zu veranlassen". Die Einzelfallprüfung werde nur für Gefangene vorgenommen, deren Entlassung sowieso in der Zeit vom 19.11.2020 bis zum 06.01.2021 ansteht, so das Ministerium.

Zuletzt hatte das Justizministerium noch bestätigt, dass es bei der Weihnachtsamnestie-Regelung keine Änderungen durch die Corona-Pandemie gibt.

Das Ministerium weist jedoch darauf hin, dass es sich bei der Zahl von 247 Gefangenen zunächst um eine vorläufige Zahl handelt. Nicht erfasst sind etwa entlassene Strafgefangene, deren Freiheitsstrafe für eine nordrhein-westfälische Staatsanwaltschaft in einem anderen Bundesland vollstreckt wurde. Ebenfalls nicht berücksichtigt sind Gefangene, die die Voraussetzungen für eine Entlassung zum Weihnachtsfest noch erfüllen müssen und daher möglicherweise erst in den nächsten Tagen oder Wochen entlassen werden.