An Rhein und Ruhr. Die Institute am Niederrhein und im Ruhrgebiet mussten ihre Türen für den Präsenzunterricht schließen. Stattdessen gibt's Nachhilfe nun im Netz.

Eigentlich ist jetzt Hochsaison für die Nachhilfeinstitute an Rhein und Ruhr. Doch die Coronapandemie zwingt auch Studienkreis, Schülerhilfe und Co. dazu, zu schließen. Doch auch wenn die privaten Klassenzimmer geschlossen haben, geht der Unterricht weiter. Im Expresstempo stellen sie nun auf den digitalen Unterricht um.

.

Der Studienkreis aus Bochum, der unter anderem auch Nachhilfe in Duisburg, Oberhausen oder Düsseldorf anbietet, hat Angaben eines Sprechers zufolge mehrere tausend Lehrer für den Online-Unterricht geschult. Der Lernstoff wird nun per Webcams und Kopfhörersets vermittelt, maximal zwei bis drei Schüler nehmen gleichzeitig an einer Einheit teil.

Nachhilfe nun auch am Vormittag

Eine verstärkte Nachfrage nach Nachhilfe gebe es derzeit nicht. Vielmehr sei man gerade damit beschäftigt, den Eltern bekannt zu geben, dass Unterricht trotzdem stattfindet – nur eben digital. Der Studienkreis will nun auch vormittags Unterricht anbieten. Üblicherweise ist die Nachhilfe wegen des normalen Schulbetriebs auf den Nachmittag begrenzt. Nun soll es am Vormittag fünf Einheiten mit jeweils 45 Minuten Dauer für Mathe, Deutsch und Englisch geben.

Auch die Schülerhilfe, die ebenfalls in Städten am Niederrhein und im Ruhrgebiet vertreten ist, biete nun Online-Unterricht an. „Die Nachfrage nach Online-Nachhilfe steigt, als auch nach unserem Online-LernCenter“, lautet die knappe Antwort einer Sprecherin. Die Präsenz-Nachhilfe ist vorerst bis zum 18. April ausgesetzt. Stattdessen finden die Übungen per Video-Chat, E-Mail und Telefon statt.

Auch Marcus Reimer von den „Wissensexperten“, der Schüler in Duisburg und dem Kreis Wesel auf die Sprünge hilft, stellt sein Angebot auf E-Learning um, sagt er auf Anfrage der Redaktion. Üblicherweise geben die dort angestellten Studenten, Berufstätigen oder Pensionäre bei den Schüler zuhause Unterricht. Aber auch das ist in Zeiten von Corona nicht mehr möglich.