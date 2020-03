An Rhein und Ruhr. Die Mülltonnen sind wegen Corona voller als sonst. Die Recyclinghöfe in vielen Städten sind aus Vorsicht geschlossen, aber es gibt Ausnahmen.

Es ist eine der sehr vielen Auswirkungen der aktuellen Corona-Krise: Die Mülltonnen am Niederrhein sind in den vergangenen Wochen deutlich voller. Vor allem beim Restmüll macht sich das bemerkbar, wie Thomas Pieperhoff von der Stadt Dinslaken weiß. Wöchentlich rund zwei Tonnen mehr Restmüll fallen derzeit in Dinslaken an – rund 300 bis 500 Kilogramm mehr pro Müllfahrzeug. "Die Leute sind mehr zu Hause und haben offenbar mehr Zeit." Zeit, die zum Aufräumen, Ausmisten und für den Frühjahrsputz genutzt wird.

Etwas weiter den Rhein runter zählen die Klever Umweltbetriebe (USK) rund sieben Prozent mehr Müll in den 17.000 grauen Tonnen der Stadt. Und auch die Papiertonnen und die Biomüllbehälter sind schwerer geworden, sagt USK-Leiter Karsten Koppetsch. "Die Menschen sind jetzt mehr zu Hause. Sie bestellen Dinge im Internet, das ergibt mehr Papiermüll und Kartonagen." Corona: Über 30 Verstöße gegen Kontaktverbot in Dinslaken

Die Wirtschaftsbetriebe Duisburg erreichen sogar vermehrt Anfragen von Bürgern, die nicht mehr wissen, wohin mit ihrem Müll – die Mülltonnen seien schlicht und ergreifend zu voll. Für diese Fälle gebe es, so eine Sprecherin des Unternehmens, spezielle Müllsäcke der Wirtschaftsbetriebe. Diese könnten neben der Tonne deponiert werden und würden bei der nächsten Abholung mitgenommen.

Viele Wertstoff- und Recyclinghöfe in der Region geschlossen

Für größeren Müll bieten viele Städte und Entsorgungsbetriebe in der Region normalerweise Recycling- und Wertstoffhöfe an. Von diesen sind aber wegen der aktuellen Corona-Lage fast alle aus Vorsicht geschlossen worden. "Da der persönliche Kontakt bei der Sperrgutsortierung und bei der Hilfe beim Ausladen nicht zu vermeiden ist, kann der Infektionsschutz für die Mitarbeiter und auch für die anliefernden Bürger nicht mehr gewährleistet werden", schreiben etwa die Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein (KBE). .

Lediglich in Düsseldorf und Dinslaken sind aktuell noch Wertstoffhöfe geöffnet."Wir versuchen das Angebot aufrecht zu erhalten", sagt Thomas Pieperhoff von der Stadt Dinslaken. Das geschehe auch, um zu verhindern, dass Bürger ihren Müll wild entsorgen, sollte der Wertstoffhof schließen. Sowohl in Dinslaken als auch in Düsseldorf dürfen nur Bürger der jeweiligen Stadt ihren Müll abgeben. Vor Ort werde man Ausweiskontrollen durchführen, kündigen die Städte an. Außerdem sind andere Sicherheitsvorkehrungen getroffen worden. So ist etwa das Bezahlen der anfallenden Müllgebühr in Dinslaken derzeit nur per Überweisung möglich, Bargeld wird nicht angenommen.