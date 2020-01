Düsseldorf: Wasserschutzpolizei NRW tauft neues Dienstboot

Ganz reibungslos lief sie nicht, die Taufe des neuen Bootes der Wasserschutzpolizei NRW. Ganze vier Versuche benötigten Duisburgs Polizeipräsidentin Elke Bartels und Schiffsbauer Alexander Siemer, bis die Flasche Sekt am Bug des neuen Polizeiboots zerschellte.

Ganze 17 Meter lang und 15,75 Tonnen schwer ist das jüngste Flottenmitglied, das auf den Namen „WSP 12“ hört. Ein „unromantischer Name“, wie Innenminister Herbert Reul (CDU) bei der offiziellen Taufe des Boots im Rahmen der Wassersportmesse „Boot“ in Düsseldorf anmerkt, aber „das muss wohl so sein“. Rund 1,5 Millionen Euro hat sich das Land NRW das neue Einsatzmittel der Wasserschutzpolizei kosten lassen. Im vergangenen Jahr in Niedersachsen gebaut, soll es ab spätestens Ende Februar von der Wache Duisburg aus auf dem Rhein zwischen Krefeld und Wesel Streife fahren, erklärt Björn Ekhoff, Leiter der Direktion Wasserschutzpolizei. „Die Taufe ist eine Zäsur für die Wasserschutzpolizei, weil wir ein schönes neues Boot bekommen, das auf dem neuesten Stand der Technik ist.“

Startpunkt einer Modernisierungswelle bei der Wasserschutzpolizei

Dabei ist die „WSP 12“ lediglich der Startpunkt einer Modernisierungswelle, die der Wasserschutzpolizei in den kommenden drei Jahren weitere drei neue Schiffe beschert. Fünf Millionen Euro sind dafür veranschlagt. Angestoßen hatte diese Welle die Duisburger Polizeipräsidentin Bartels. „Als ich Ende 2010 meinen Dienst als Leiterin der Polizei in Duisburg angetreten habe, habe ich schnell gemerkt, dass die Flotte der Wasserschutzpolizei ihre besten Tage hinter sich hat“, erklärt sie bei der Taufe. Demnach sei das letzte neue Boot, das auf dem Rhein unterwegs ist, schon 2001 in Dienst gegangen, die Kanalboote gar noch älter.

Der Prozess der Erneuerung der Wasserschutzpolizei zog sich schließlich über acht Jahre. Die Wasserschutzpolizei neu aufstellen und sie so bereit für die gestiegenen Herausforderungen zu machen, sei das Ziel gewesen, wie Innenminister Reul erklärt. „Die Polizei braucht die modernste Ausstattung, nicht nur an Land und in der Luft, sondern auch auf dem Wasser.“ Teil der Neuaufstellung sind aber auch Standortschließungen und Bootsstilllegungen. Sechs der einstmals 15 Standorte sollen geschlossen werden, statt 24 sollen nur noch 18 Boote der Flotte angehören. Lediglich beim Personal wird nicht gekürzt. Weiterhin werden 275 Bedienstete für die Wasserschutzpolizei arbeiten. Eine Konzentrierung des Personals auf weniger Boote steigere die Effizienz, so Polizeipräsidentin Bartels. „Wir bekommen durch die neuen Boote eine schlagkräftigere Flotte.“

Herbert Reul auf der Boot: „Der Rhein ist unser Tor zur Welt"

Und die ist auch nötig, wie Herbert Reul betont: „Der Rhein ist unser Tor zur Welt, er führt von den NRW-Metropolregionen direkt zu den Seehäfen Amsterdam, Rotterdam und Antwerpen. Er spendet außerdem Trinkwasser für Millionen, gibt Pflanzen und Tieren Lebensraum und ist Erholungsraum für die Menschen.“ Geht es nach Reul, wird in den kommenden Jahren die Binnenschifffahrt mehr im Fokus stehen: „Von allen Verkehrsträgern weist das Binnenschiff die beste Ökobilanz auf. Angesichts unserer Klimaziele werden wir die Binnenschifffahrt mehr brauchen denn je.“ Und eben auch die Wasserschutzpolizei.

Pro Jahr zählt die Polizei etwa 230.000 Schiffsbewegungen auf den rund 900 Kilometer langen schiffbaren Wasserstraßen in NRW. Die Wasserschutzpolizei kommt hier jährlich auf rund 14.000 Einsätze.