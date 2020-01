Castrop-Rauxel/Wuppertal. In Castrop-Rauxel besetzt seit Oktober ein junger Mann eine alte Eiche. Widerstand gibt es auch in Wuppertal-Osterholz. Wie gehe Städte damit um?

Was Hambi Potter in der alten Eiche in Castrop-Rauxel treibt

Leichter Nebel und eine dichte Wolkendecke verpacken Castrop-Rauxel in Tristesse. Ein aufmerksamer Hund in einem Garten im Stadtteil Habinghorst bellt. An ihm führt der Weg vorbei zu unserem Ziel, einer rund 250 Jahre alten Eiche. In ihrer Baumkrone lebt Johannes alias „Hambi Potter“. Seit dem 1. Oktober 2019 besetzt er den Baum in Castrop und will so verhindern, dass er und die übrigen knapp 300 Bäume zugunsten einer Wohnbebauung gefällt werden. Mindestens bis März, bis zum Ende der Fällsaison, will er hier ausharren.

Auch in Wuppertal-Osterholz kämpfen Bürger gegen die Abholzung eines Waldes, der einer Abraumhalde weichen soll. Wie stellen sich Städte auf diese Proteste ein?

Vom Grundsatz her, erklärt Wuppertals Stadtsprecherin Martina Eckermann, stünden die Fachleute in der Stadtverwaltung dem Protest der Bürger positiv gegenüber. Sie weiß: „Fällmaßnahmen müssen den Bürgern und Politikern gegenüber inzwischen mit klaren Argumenten begründet werden.“ Oft bedeute Protest aber auch, dass Verfahren verlängert und teurer werden können. Das Verfahren in Osterholz kann in dieser Fällperiode nicht abgeschlossen werden, erklärt sie.

Bürger sollen sich einmischen

Auch Castrop-Rauxel lege nach Angaben von Sprecherin Nicole Fulgenzi Wert auf das Einmischen von Bürgern. „Bürgerbeteiligung schätzt die Stadt Castrop-Rauxel jetzt, wie auch in der Vergangenheit und zukünftig sehr. Gerade in der der letzten Ratsperiode sind Vorlagen für mehr Bürgerbeteiligungsmöglichkeiten, für eine „MitMachStadt“ beschlossen worden“, sagt sie.

Seit mehr als zehn Jahren bemühe sich die Stadt, die Fläche an der Emscher als Wohngebiet zu entwickeln. „Die Entwicklung der Fläche, die durch die Wanderungsbewegung des Flusses, Höhenunterschiede, eine nahegelegene Hochspannungsleitung und weitere bauliche Gegebenheiten nicht ganz einfach ist, stellt mögliche Investoren vor Herausforderungen für eine noch rentable Vermarktung. Einige Investoren haben sich im vergangenen Jahrzehnt nach anfänglichem Interesse daher wieder zurückgezogen“, schildert die Stadtsprecherin.

Der Investor aus Herne will sich nicht äußern

Der jetzige Investor, die Firma Dreigrund Development aus Herne will sich auf NRZ-Anfrage aktuell zu dem Verfahren nicht äußern. Sie möchte 65 Einheiten bestehend aus Einfamilien-, Doppelhäusern und Wohnungen schaffen. „Wohnen an der Emscher“ heißt das Projekt. Die Eiche müsste dafür weichen.

Der Castroper Stadtrat hat den Plänen zugestimmt, die Baumfäller rückten an – und stießen auf Widerstand. Am selben Abend, am 1. Oktober, besetzte Hambi Potter den Baum. An diesem Tag schien das der effektivste Weg, öffentliche Aufmerksamkeit zu bekommen und dafür zu sorgen, dass der Baum nicht gefällt wird. Doch das Engagement der Bürger begann früher: mit der Sammlung von Unterschriften zum Beispiel. Und der Naturschutzbund BUND reichte beim Verwaltungsgericht Gelsenkirchen Klage gegen die Fällgenehmigung durch die Stadt ein. Die Klage hat aufschiebende Wirkung. Solange also darf der Baum nicht gefällt werden.

Um die Eiche herum bauen

Der BUND hat zusätzlich ein Normenkontrollverfahren gegen den Bebauungsplan eingeleitet, weil der Plan Formfehler enthalte, sagt BUND-NRW-Vorstand Thomas Krämerkämper der Deutschen Presseagentur. Ein Großteil der geplanten Häuser liege unter Hochspannungsleitungen. Den Ausgang des Verfahrens will der Investor abwarten.

Der Verein „Rettet die alte Eiche e.V.“ sieht auch einen Weg darin, die Eiche in den Bebauungsplan einzubeziehen, also quasi drumherum zu bauen. Nun sucht er potenzielle Käufer, die sich an dem Kauf des Grundstückes an der Heerstraße, auf dem die Eiche steht, beteiligen.

Hambi Potter harrt aus. Eine Hängematte in der Baumkrone der Eiche dient ihm als Schlaf- und Verweilplatz. Hier beobachtet er die Eichhörnchen, liest Gesetzestexte, lernt Russisch oder Gitarrespielen. Die Nachbarn kümmern sich um ihren Baumbesetzer, bringen ihm Essen und Getränke. Er hat sich auch einen Vorrat angelegt, so dass er ein paar Tage überstehen kann, sollte „ich belagert werden“, sagt er.

Blick auf das Kraftwerk Datteln IV

In diesen Tagen erwartet Hambi Potter eine Solaranlage, damit er sein Smartphone ausreichend mit Strom versorgen kann. Denn auch das gehört zu seinem „Job“ als Baumbesetzer: Er füttert die sozialen Netzwerke wie Twitter oder Facebook, um der Welt zu zeigen, was sich hier oben – und rund um die Eiche – tut. Ansonsten brauche er nicht viel: Essen, Getränke, Internet, hin und wieder Kleidung. Die Kälte mache ihm nichts aus.

„Es ist schön“, sagt er. „Ich habe einen guten Ausblick.“ Auch auf das Kraftwerk Datteln IV, das die Umweltaktivisten von Friday for Future und Co. zum neuen Hotspot der Demonstrationen erklärt haben. Wenn er irgendwann wieder von der Eiche herunterkommt, will er eine Ausbildung zum Rettungssanitäter und zum Baumpfleger absolvieren.

Doch er will sich weiter für den Natur- und Klimaschutz engagieren. Dass er sich politisch in einem Stadtparlament einbringt, sieht er derzeit nicht. „Es ist auch möglich, Politik aktiv zu gestalten, ohne in einem Parlament zu sitzen“, sagt er. „Außerdem müsste ich mich dann für fünf Jahre verpflichten. Das kann ich jetzt im Moment nicht tun.“

Der Eiche hat er sich verpflichtet. Wer weiß, wie lange dieser Kampf dauert.