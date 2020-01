Waffenschein: Rechtsextreme protestieren gegen Bürgermeister

Kamp-Lintfort. Rechtsextreme haben am Samstag zu einer Kundgebung aufgerufen, weil Kamp-Lintforts Bürgermeister eine Waffe tragen möchte. Er fühlt sich bedroht.

Weil der Bürgermeister von Kamp-Lintfort, Christoph Landscheidt (SPD) nach Drohungen gegen Lokalpolitiker eine Waffe tragen möchte, haben Rechtsextreme zu einer Demonstration aufgerufen. 20 bis 30 Menschen seien für die Kundgebung am Samstag vor dem Rathaus der niederrheinischen Stadt angemeldet, sagte ein Sprecher der zuständigen Kreispolizeibehörde Wesel. Die Partei „Die Rechte“ ist laut NRW-Verfassungsschutzbericht ist „vor allem ein Sammelbecken von Neonazis, die aus den 2012 verbotenen Kameradschaften kommen“.

In dem Protestaufruf der rechtsextremen Kleinpartei „Die Rechte“ wird Landscheidt namentlich genannt. Die Partei nennt Landscheidt wegen der im Europawahlkampf abgehängten Plakate einen „Skandalbürgermeister“ und fühlt sich darum in der rechtlichen Auseinandersetzung bestätigt.

Der Fall des rheinischen Bürgermeisters und sein Bestreben nach, einen großen Waffenschein zu erhalten, waren zuvor nur anonymisiert bekanntgeworden. Der SPD-Politiker äußerte sich auf epd-Anfrage zunächst nicht. Die Rechtsextremen protestieren laut Ankündigung dagegen, dass Landscheidt auf Erteilung eines großen Waffenscheins klagt, weil er sich von Vertretern der Partei bedroht fühle. Mit dem Waffenschein wäre es ihm unter anderem erlaubt, Schusswaffen zu tragen. Die Polizeibehörde hatte sein Bestreben abgelehnt.

Bürgermeister wurde massiv von Rechten bedroht

Das zuständige Verwaltungsgericht Düsseldorf schreibt zum Verhandlungstermin am 21. Januar: „Der Bürgermeister einer Gemeinde begehrt die Erlaubnis zum Erwerb, Besitz und zum Führen von Waffen wegen einer besonderen Gefährdungslage.“ Langscheidt von Rechtsradikalen massiv bedroht. Es habe zahlreiche Erfahrungen, Vorfälle und Gefährdungslagen gegeben und dabei eben auch „konkrete Situationen in meinem privaten und beruflichen Umfeld, in denen polizeiliche Hilfe nicht rechtzeitig erreichbar gewesen wäre und auch in Zukunft nicht erreichbar sein würde“.

Speziell für diese „konkret benannten außergewöhnlichen Notwehrsituationen“ habe er den Waffenschein beantragt und berufe sich dabei auf ein für Hoheitsträger im Gesetz vorgesehenes Recht, erklärte Christoph Landscheidt.

Reul verwies auf Gewaltmonopol des Staates

Eine mögliche Bewaffnung von Amtsträgern war in der Politik kritisch aufgenommen worden. Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) hatte auf das Gewaltmonopol des Staates verwiesen. Auch der Bürgermeister Altenas, Andreas Hollstein (CDU), hatte die Selbstbewaffnung abgelehnt. Er überlebte einen Messerangriff 2017 schwer verletzt.

In den vergangenen Jahren wurden mehrfach Amtsträger verletzt oder getötet: Neben Hollstein wurde auch die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) angegriffen. In Hessen wurde 2019 der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke erschossen. (red mit epd)