Technischer Defekt Von A52 abgefahren: Pkw brennt in Ratingen völlig aus

Kreis Mettmann. Ein 53-jähriger Essener hatte während der Fahrt auf der Autobahn an seinem Volvo Qualm bemerkt. Wenig später stand das Fahrzeug in Flammen.

Grad noch rechtzeitig: Weil er Qualm an der Motorhaube aufsteigen sah, war ein 53-jähriger Essener am Mittwochabend (6. Mai 2020) in Ratingen-Tiefenbroich von der A 52 abgefahren. Als er ausstieg, um nachzusehen, schlugen ihm schon Flammen entgegen.

Die gegen 22.20 Uhr herbeigerufene Feuerwehr konnte den Volvo V50 nicht mehr retten: Die Flammen hatten sich sehr schnell zu einem Vollbrand entwickelt. Ursache für das Feuer sei "mit hoher Wahrscheinlichkeit" ein technischer Defekt gewesen, teilte die Kreispolizei mit. Der Sachschaden wird auf etwa 7500 Euro geschätzt. Der 53-jährige Essener wurde bei dem Brand nicht verletzt.