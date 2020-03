Verkehr Vollsperrung: Hauptstraße in Köln wegen Rohrbruchs abgesackt

Köln. In Köln ist die Fahrbahn einer Hauptverkehrsader eingesackt. Grund dafür war ein Wasserrohrbruch. Der Bereich wurde komplett gesperrt.

Fahrbahn abgesackt: Wegen eines Wasserrohrbruchs auf einer verkehrsreichen Straße in Köln, müssen Autofahrer im Norden der Stadt mit erheblichen Verkehrsbehinderungen rechnen. Ein Sprecher der Polizei sagte am frühen Dienstagmorgen, es handele sich um eine „neuralgische Stelle“.

Man rechne im Bereich rund um die Sperrung mit viel Verkehr. Die Sperrung sollte voraussichtlich noch den ganzen Dienstag andauern.

Straße in Köln in beide Richtungen gesperrt

Teile der Fahrbahn der zentralen Inneren Kanalstraße waren am Montagnachmittag unterspült worden, wie das Versorgungsunternehmen Rheinenergie berichtet hatte.

Die Fahrbahn war am Montag eingebrochen. Foto: Stadt Köln / dpa

Die Fahrbahn sackte stellenweise nach Angaben der Polizei um etwa einen Meter ab. Die Straße wurde zwischen Escher Straße und Neusser Straße in beide Richtungen komplett gesperrt.

Die Stadt empfahl, den Bereich großräumig zu umfahren. Autofahrer aus dem rechtsrheinischen Gebiet waren gebeten, die Zoobrücke zu meiden und auf andere Rheinbrücken auszuweichen.

Das Energieversorgungsunternehmen Rheinenergie teilte am Morgen mit, die Schadensstelle sei in der Nacht gefunden worden. Ein Bereich von etwa 40 Quadratmetern wurde demnach in der Nacht freigelegt. (dpa)