Viactiv - Krankenkasse mit Schwerpunkt in der Region

Die Viactiv BKK betreut mit rund 1500 Mitarbeitern an 60 Standorten etwa 700.000 Versicherte, davon mehr als die Hälfte in der Region an Rhein und Ruhr. Das liegt auch an der Historie: Die ehemalige „BKK vor Ort“ ist hervorgegangen aus einer ganzen Reihe ehemaliger Betriebskrankenkassen, u.a. Degussa, Krupp Hoesch, Franz Haniel und Opel.

Derzeit plant die Kasse eine neue Zentrale auf dem ehemaligen Opel-Gelände in Bochum. Die Kasse, ein Sonderfall in der Branche, betreibt in Dortmund sogar ein eigenes Krankenhaus.