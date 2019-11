Krefeld. Nach dem tödlichen Unfall in Krefeld, hat die Polizei erste Hinweise auf die Identität des getöteten Fahrers: Es könnte ein 16-Jähriger sein.

Einen Tag nach einem tödlichen Autounfall in Krefeld, hat die Polizei am Donnerstag erste Hinweise auf die Identität des getöteten Fahrers. Es könnte ein 16-Jähriger sein. Das Auto war zuvor gestohlen worden.

Der BMW war am frühen Mittwochmorgen in Krefeld-Fischeln gegen einen Baum geprallt und komplett zerstört worden. Der Fahrer starb noch an der Unfallstelle. Die Identität des Fahrers war nach dem Unfall unklar.

Getöteter Jugendlicher war möglicherweise vermisst gemeldet

Am Donnerstag teilte die Polizei mit, dass die Beschreibung des Toten auf einen Jugendlichen zutreffen könnte, der von seinen Eltern als vermisst gemeldet worden war. Die Identifizierung des Toten sei aber noch nicht abgeschlossen, hieß es.

Der Notruf ging um 3.05 Uhr bei der Polizei ein. Die Kölner Straße - eine wichtige Verkehrsachse der Stadt - wurde nach dem Unfall zwischen dem Büdericher Weg und der Eichhornstraße in beide Richtungen für mehrere Stunden voll gesperrt. Erst gegen 15 Uhr teilte die Polizei mit, die Sperrung sei wieder aufgehoben.

Hubschrauber verschaffte sich Lagebild von oben

Wie es zu dem Unfall kam, war am Mittwoch noch unklar. Laut Polizei war das Auto mit stark erhöhter Geschwindigkeit unterwegs, bis es gegen eine Baum an der Straße prallte.

Ein Hubschrauber der Polizei hatte sich danach ein Lagebild von oben verschafft, um weitere Rückschlüsse auf den Unfallhergang zu ziehen. Die Unfallstelle erstreckte sich über mehrere hundert Meter.

Auch ein Sachverständiger wurde hinzugezogen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. (Red.)