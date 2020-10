Umweltschützer begrüßen Kies-Forderungen des Kreises Viersen

Am Niederrhein. Kreis-Politiker wollen, dass der Kies-Abbau am Niederrhein "maßvoll" bleibt. NRW-Landesregierung soll einen Dialogprozess einleiten.

Umweltschützer begrüßen, dass der Kreis Viersen auf eine Begrenzung des Kiesabbaus in der Region drängt. "Der Hunger der Kiesindustrie auf neue Abgrabungsflächen am Niederrhein hält unvermindert an, der aktuelle Landesentwicklungsplan leistet dem Vorschub", klagte die Landesvorsitzende des Naturschutzbundes (Nabu), Heide Naderer, gegenüber der Redaktion (31. Oktober 2020).

Es sei gut, dass der Kreis Viersen "die Notbremse zieht": "Der ungehinderte Flächenverbrauch muss endlich gestoppt werden", forderte Naderer. Der Landesentwicklungsplan ignoriere die Bedürfnisse der Menschen vor Ort und begünstige die "weitere Zerstörung von Natur, wertvoller niederrheinischer Kulturlandschaft und landwirtschaftlicher Fläche", so die Nabu-Vorsitzende.

Landesregierung soll Beteiligte an einen Tisch holen

Man stelle sich nicht generell gegen Kiesförderung: "Aber der Abbau muss maßvoll bleiben und Rücksicht auf unsere niederrheinische Kulturlandschaft und kommende Generationen nehmen“, betonte Viersens Landrat Andreas Coenen (CDU). Der Kreistag hatte Donnerstag einen Forderungskatalog verabschiedet. Im Zentrum steht der Ruf nach einem generationenübergreifenden Gesamtkonzept für den Kies-, Sand- und Tonabbau in Nordrhein-Westfalen. Der Abbau müsse sich künftig an konkreten örtlichen Bedarfen orientieren und Fördermengen reduziert werden.

Zudem solle eine finanzielle Abgabe für die Entnahme eingeführt werden - der "Kies-Euro" zugunsten von Naturschutzprojekten vor Ort. Die Kreis-Viersener Politiker wollen, dass die NRW-Landesregierung betroffene Kreise, Städte und Gemeinden, sowie Rohstoffindustrie, Landwirte, Bürgerinitiativen und Wasserwirtschaft an einen Tisch holt: "Wir möchten, dass das Land einen breit angelegten und vor allem dialogorientierten Beteiligungsprozess ermöglich", erklärte Landrat Coenen.