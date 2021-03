Umschläge warnen Senioren in NRW vor Telefonbetrügern

An Rhein und Ruhr. Warnung vor Enkeltrick-Betrügern und falschen Polizisten: Eine Idee der Kreispolizei Gütersloh macht auch am Niederrhein Schule.

Eine gute Idee macht Schule: Beim Abheben größerer Geldbeträge erhalten vor allem Senioren mit Warnungen bedruckte Umschläge, die sie vor Telefonbetrügern schützen sollen. In immer mehr nordrhein-westfälischen Banken und Sparkassen kommen diese Umschläge zum Einsatz, an diesem Donnerstag (4. März 2021) werden sie in Krefeld vorgestellt.

"Schützen Sie sich und Ihr gerade abgehobenes Geld" - steht auf den Umschlägen, dazu ein Bündel kurzer und knapper Fragen. Etwa: Ob man den Geldbetrag abgehoben, weil man angerufen wurde. Oder: Ob sich der Anrufer als Angehöriger, Polizist, Arzt, Notar oder Richter ausgegeben hat? Und: Ob das Geld noch heute übergeben werden soll, an einen Unbekannten.

Betrüger setzen Senioren gezielt unter Druck

Die Präventions-Idee stammt von der Kreispolizei Gütersloh. Sie war entwickelt worden, weil immer öfter Betrüger alten Menschen am Telefon zusetzen. Die Kriminellen geben sich oder als angeblich in Not geratene Enkel und bedrängen die Senioren, Geld und Wertgegenstände an einen Boten auszuhändigen.

Schon jetzt haben aufmerksame Bankmitarbeiter viele Taten verhindern können, indem sie rechtzeitig die Polizei informierten. Die Mitarbeiter waren stutzig geworden, weil verstörte Senioren urplötzlich hohe Beträge abheben oder gar ihr Konto räumen wollten. Die bedruckten Geldumschläge dienen nun als zusätzlicher Sicherungsanker.

Fünfstelliger Betrag in Aachen erbeutet

Wenn zwei oder mehr der aufgedruckten Fragen mit Ja beantwortet werden, soll die Polizei informiert werden. Eingesetzt werden die Umschläge unter anderem bereits in Mönchengladbach sowie in den Kreisen Kleve, Viersen, Heinsberg und Höxter.

Die Betrüger sind sehr rege. Im Jahr 2019 erbeuteten falsche Polizisten in NRW über 13 Millionen Euro. Trotz massiver Aufklärungsarbeit haben die Kriminellen immer wieder auch Erfolg. In Aachen zum Beispiel ergaunerten falsche Polizisten am vergangenen Freitag (26. Februar 2021) einen fünfstelligen Betrag, am gleichen Tag hatten Kriminelle mit einem Schockanruf in Hamm Erfolg.

