Trotz Corona: Immer mehr Angestellte arbeiten wieder im Büro

An Rhein und Ruhr Mit Ausbruch des Coronavirus stellten viele Firmen auf Homeoffice um. Mittlerweile hat sich dieser Trend wieder umgekehrt. Das sind die Gründe.

Geschlossene Schulen, leere Einkaufsstraßen, ausgefallene Konzerte: Im Kampf gegen das Coronavirus zieht die Politik alle Register. Doch während die Einschnitte im privaten und öffentlichen Raum weiter zunehmen, zeigt sich in vielen Firmenbüros ein ganz anderes Bild: Immer mehr Arbeitnehmer wechseln laut einer repräsentativen Studie der Hans-Böckler-Stiftung vom Homeoffice zurück in die Präsenzarbeit. Arbeiteten kurz nach Beginn der Corona-Krise noch rund 27 Prozent überwiegend oder ausschließlich von zuhause, war es im November während des zweiten Lockdowns nur noch die Hälfte (14 Prozent).

Zum Vergleich: Ende Juni, als sich die Infektionslage in Deutschland zwischenzeitlich entspannte, arbeiteten immerhin noch rund 16 Prozent regelmäßig im Homeoffice. Doch während im Oktober die Corona-Fälle wieder rasant anstiegen und die Politik versuchte, die Ansteckungsgefahr durch verschärfte Maßnahmen zu reduzieren, nahm die Heimarbeit weiter ab. Dabei würde die große Mehrheit der Befragten (87 Prozent) gerne überwiegend oder zumindest teilweise im Homeoffice weiterarbeiten. Doch wieso wechseln dann immer mehr Arbeitnehmer zurück ins Büro?

„Wenn im November weniger Beschäftigte mobiles Arbeiten genutzt haben als im April, mag das zum einen darauf zurückzuführen sein, dass Beschäftigte und Arbeitgeber zunehmend Mischformen von mobiler und Präsenzarbeit bevorzugen“, sagt Anja Weber, Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes in NRW. „Zum anderen beobachten wir aber auch, dass mobiles Arbeiten bei Arbeitgebern zunehmend auf Widerstand stößt.“

Experte: Lockdown traf einige Firmen völlig unvorbereitet

Die Corona-Krise habe vorhandene Digitalisierungsprozesse zwar beschleunigt, so Weber. Dennoch habe es vor der Pandemie in den wenigsten Firmen klare Regelungen für Heimarbeit gegeben. „Das rächt sich aktuell, weil die Belastungen der Beschäftigten im Homeoffice enorm und der Schutzrahmen völlig unzureichend sind“, sagt die DGB-Vorsitzende. Viele Arbeitnehmer würden sich flexiblere Heimarbeit-Modelle wünschen. „Die einen werden von den Arbeitgebern komplett nach Hause geschickt, anderen hingegen werden die Möglichkeiten zum Homeoffice verwehrt.“

Auch Florian Michalik, Homeoffice-Experte und Gründer der Plattform newWork.me, beklagt Versäumnisse auf Arbeitgeberseite: „Schon vor der Corona-Krise wurde Homeoffice von einem Teil der Führungskräfte bestenfalls toleriert, jedoch nicht akzeptiert.“ Dann hätten viele Firmen zur Vermeidung von Infektionen plötzlich abrupt auf Heimarbeit umgestellt. „Das ging sehr schnell und pragmatisch“, so Michalik. „Zum Teil trugen die Angestellten Computer, Monitore und sogar Bürostühle aus den Firmen nach Hause.“

Für viele Angestellte sei dies eine Umstellung um 180 Grad gewesen. „Und hier liegt das Problem“, sagt der Experte. „Homeoffice sollte eigentlich zunächst tageweise begonnen und dann ausgedehnt werden, um den Herausforderungen Schritt für Schritt begegnen zu können.“ Stattdessen sei die Belegschaft den Problemen unvorbereitet ausgesetzt gewesen. „Als im November die Fallzahlen wieder stiegen und neue Kontaktbeschränkungen galten, erinnerte man sich an die Probleme aus dem Frühjahr.“ Mit dem Effekt, dass einige Mitarbeiter weiter ins Büro gingen, so Michalik.

Lehren aus Lockdown: „Vieles hat sich schon gewandelt“

Hanna Schade, Sozialpsychologin am Leibniz-Institut für Arbeitsforschung an der TU Dortmund, verweist auf ein weiteres Problem: „Die meisten Leute wollen zwar die Möglichkeit haben, von zuhause aus zu arbeiten, aber sie wollen nicht durch den Arbeitgeber oder ein Virus dazu gezwungen werden“, erklärt Schade. Zudem fehle vielen Angestellten im Homeoffice der Kontakt und die lockeren Gespräche mit ihren Kollegen. „Wenn dann auch noch einzelne Mitarbeiter ins Büro zurückkehren, kann es passieren, dass sich die Kollegen in Heimarbeit ausgeschlossen fühlen.“

Vermutlich werde sich aber in Zukunft eine Art Mischform durchsetzen, bei der Mitarbeiter je nach Aufgabe zwischen Heim- und Präsenzarbeit wählen können, meint Schade. „Ich gehe nicht davon aus, dass die Firmen nach der Corona-Krise einfach zu ihren alten Arbeitsabläufen zurückkehren werden.“ Homeoffice-Experte Michalik ist ebenfalls zuversichtlich. „Vieles hat sich schon gewandelt. Ich beobachte insbesondere bei Führungskräften, die sich in der Vergangenheit dem Thema Homeoffice gegenüber verweigert haben, eine Veränderung.“

Auch das Wirtschaftsministerium NRW prognostiziert einen langfristigen Wandel: „Es hat sich gezeigt, dass das Homeoffice in weitaus mehr Unternehmen und Verwaltungen und in höherem Umfang umgesetzt werden kann als bislang praktiziert.“ Der Trend zu neuen und flexibleren Arbeitsformen werde dadurch „dauerhaft gestärkt“ und sei ein „wichtiger Baustein der Infektionsprävention.“

>>> Kaum Corona-Fälle im Arbeitsumfeld

„Die Zahlen des RKI legen nahe, dass Ausbrüche am Arbeitsplatz derzeit nicht der Haupttreiber der Pandemie sind“, sagt Virologe Mirko Trilling von der Uniklinik Essen. Die meisten bekannten Corona-Fälle würden derzeit in Alten- und Pflegeheimen auftreten. Dennoch sollte jeder vermeidbare Kontakt eingeschränkt werden, appelliert Trilling. „Bitte bleiben Sie unbedingt zuhause, falls Sie mögliche Anzeichen einer Coronavirusinfektion verspüren.“