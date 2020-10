Die Geschäftsführerin von Tourismus NRW, Heike Döll-König, beklagt, dass die in von vielen Bundesländern angesichts steigender Corona-Zahlen erlassenen Beherbergungsverbote für Verunsicherung gesorgt haben. In Nordrhein-Westfalen gilt ein solches Verbot bislang nicht. "Ich appelliere an die Landesregierung, an diesem Kurs festzuhalten", sagte Döll-König an diesem Montag (12. Oktober 2020) der Redaktion.

Das Thema steht an diesem Mittwoch auf der Agenda, wenn Bundeskanzlerin Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten einmal mehr über Corona-Maßnahmen beraten. Tourismus-NRW-Chefin Döll-König hält Beherbergungsverbote, jedenfalls in der derzeitigen Form, für falsch: "Ich wünsche mir eine bundesweit einheitliche und für Verbraucher verständliche Regelung." Diese müsse "der Tatsache Rechnung tragen, dass die Branche in diesem schwierigen Sommer in besonderer Weise ihrer Verantwortung gerecht wurde".

"Kein größerer Ausbruch in einem Betrieb bekannt"

Mit besonderen Hygienekonzepten hätten Hotels, Pensionen und Vermieter auf die Pandemie reagiert. Abläufe zum Beispiel beim Check-Inn oder der Zimmer-Reinigung seien geändert worden, es gelten Abstandsregeln und Desinfektionsvorschriften. Die Gastronomie habe umgestellt - etwa von Buffett auf Frühstück am Platz. Augenscheinlich mit Erfolg: "Mir ist kein größerer Corona-Ausbruch in einem Betrieb in Deutschland bekannt", betonte Döll-König.

Für Personen aus Kommunen mit mehr als 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohnern gilt mittlerweile in der Mehrheit der Bundesländer ein Beherbergungsverbot - so etwa in beliebten Reiseländern wie Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Bayern und Baden-Württemberg. Gäste aus sogenannten "Risikogebieten" dürfen dort nur ein Quartier beziehen, wenn sie einen negativen Corona-Test vorlegen, der nicht älter als 48 Stunden ist.

650.000 Arbeitsplätze hängen am Tourismus

Die Verbote belasten durch die erzeugte Verunsicherung nach Angaben von Döll-König auch das so wichtige Herbstgeschäft in Nordrhein-Westfalen - auch wenn hier gar keine solche Regelung gilt. "Tourismus und Gastronomie leiden wie nur wenige Branchen sonst unter den Auswirkungen der Corona-Krise", mahnte die Tourismus-NRW-Chefin. Ihren Angaben zufolge hängen in NRW rund 650.000 Arbeitsplätze direkt oder indirekt am Tourismus.