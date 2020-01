Prozess Tödlicher Zug-Stoß in Voerde: Täter muss in die Psychiatrie

Voerde/Duisburg. Jackson B. hat am Bahnhof in Voerde eine Frau vor den Zug gestoßen – sie starb. Nun hat das Landgericht Duisburg das Urteil gegen ihn gesprochen.

Im Sicherungsverfahren um den gewaltsamen Tod einer Frau am Bahnhof Voerde haben die Richter am Duisburger Landgericht das Urteil gesprochen: Der 28 Jahre alte Jackson B. muss dauerhaft in eine geschlossene psychiatrische Einrichtung, urteilte das Gericht am Dienstag. Die Tat wird als heimtückischer Mord gewertet.

Jackson B. hatte im Juli 2019 eine 34-jährige Frau aus Voerde völlig unvermittelt vor einen fahrenden Zug im Bahnhof gestoßen. Sie starb noch im Gleisbett. Zum Prozessauftakt vor dem Duisburger Schwurgericht hatte der 28-Jährige jegliche Absicht bestritten. „Ich schubse keine Frauen“, hatte es in einer von seiner Verteidigerin verlesenen Erklärung geheißen.

Die Duisburger Kammer sieht es als erwiesen an, dass der Beschuldigte sein Opfer mit massiver Kraft und mit beiden Händen gestoßen hat. Jackson B. handelte mit Absicht, daran würden die Tatumstände keinen Zweifel lassen. In seiner Begründung führte Richter Joachim Schwartz aus, dass der Beschuldigte nicht strafrechtlich belangt werden kann, da er an einer undifferenzierten Psychose leide, die eine Unterbringung in einem geschlossenen psychiatrischen Krankenhaus notwendig mache. „Bliebe er in Freiheit, wären vergleichbare Taten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten“, so der Vorsitzende Richter.

Voerde: Tat am Bahnhof hatte für Entsetzen gesorgt

Die Kammer folgte damit weitgehend dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Auch Staatsanwalt Alexander Bayer hatte in seinem Plädoyer erklärt, dass von dem Beschuldigten eine große Gefahr ausgehe und weitere schwere Straftaten wegen der Erkrankung zu erwarten seien. Die Schuldfähigkeit war am Tattag nach Ansicht der Staatsanwaltschaft vermutlich vollständig eingeschränkt gewesen.

Die Tat von Voerde hatte damals bundesweit für Entsetzen gesorgt. Am Bahnsteig waren Blumen niedergelegt worden – als Zeichen der Trauer. Die 34-jährige hatte nach Zeugenangaben keine Chance, dem Angriff zu entgehen. Der Täter war noch auf dem Bahnsteig von Passanten überwältigt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten worden. (red/dpa)