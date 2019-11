Zu einem schweren Unfall kam es in der Nacht auf der Kölner Straße in Krefeld.

Krefeld. Nach einem tödlichen Autounfall wurde die Kölner Straße in Krefeld stundenlang in beide Richtungen gesperrt. Ein Hubschrauber war im Einsatz.

Zu einem schweren Autounfall ist es in der Nacht zu Mittwoch in Krefeld gekommen: Ein Auto ist in Fischeln gegen einen Baum geprallt und komplett zerstört worden. Der Fahrer starb noch an der Unfallstelle.