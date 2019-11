Tödlicher Unfall in Krefeld - BMW möglicherweise gestohlen

Zu einem schweren Unfall kam es in der Nacht auf der Kölner Straße in Krefeld.

Krefeld. Bei einem Unfall in Krefeld ist ein Autofahrer ums Leben gekommen. Seine Identität ist unklar. Den Unfallwagen könnte er zuvor gestohlen haben.

Zu einem schweren Autounfall ist es in der Nacht zu Mittwoch in Krefeld gekommen: Ein BMW ist in Fischeln gegen einen Baum geprallt und komplett zerstört worden. Der Fahrer starb noch an der Unfallstelle. Die Identität des Mannes ist derzeit noch unklar. Nach Polizeiangaben liegen Anhaltspunkte dafür vor, dass der BMW vor dem Unfall gestohlen wurde.