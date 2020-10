Taschendiebinnen beklauten Seniorin (91) in Viersen

Eine Sache von wenigen Augenblicken: An den Umkleiden bei Tchibo n der Viersener Fußgängerzone haben zwei Taschendiebinnen eine Seniorin (91) aus Dülken bedrängt. Eine der Frauen verdeckte mit Kleidungsstücken die Sicht, während die andere offenbar einen Reißverschluss am Rucksack der alten Dame öffnete - und hineingriff.

Allerdings waren die beiden Frauen (19 und 28 Jahre) da schon im Visier der Bundespolizei. Ein Fahndungsteam kontrollierte die beiden mit Wohnsitz in Duisburg gemeldeten Bulgarinnen kurz nach Verlassen der Filiale und stieß auf ein Mäppchen mit Ausweispapieren der Seniorin, berichtete die Kreispolizei Viersen an diesem Freitag (23. Oktober 2020). Beide Frauen sind einschlägig polizeibekannt.

Mehrere hundert Euro aus Rollator gezogen

Im Kreisgebiet, aber gerade auch in der Stadt Viersen, ist die Zahl der Taschendiebstähle im laufenden Jahr deutlich gestiegen. "In einigen Kommunen haben sich die Fallzahlen mehr als verdoppelt, wir haben Steigerungsraten örtlich von bis zu 150 Prozent", berichtete eine Polizeisprecherin auf Nachfrage der Redaktion. Im Kreisgebiet zählte die Polizei bis Ende September schon deutlich mehr als 200 Taten.

Erst am Dienstag dieser Woche hatten Unbekannte einer 86-jährigen Frau in Nettetal-Kaldenkirchen mehrere Hundert Euro aus dem Rollator gezogen, nachdem diese bei der Commerzbank gewesen war. Auch landesweit sind die Fallzahlen offenbar nach oben gegangen. So zählte die Polizei in NRW in diesem September 2872 Fälle, davon 47 Versuche. Im Vergleichsmonat 2019 waren 2056 Fälle und 25 Versuche. Vor fünf Jahren allerdings lagen die Fallzahlen aber bedeutend höher, wie aus der Statistik "Sicherheit

Wertsachen am besten am Körper tragen

Die Polizei im Kreis Viersen hat ihre Präventionsbemühungen verstärkt. In diesem Jahr gab es mehrere Aktionen , bei denen Bürger über die Maschen von Taschendieben aufgeklärt wurden. Präventionstipps der Polizei in Nordrhein-Westfalen gibt es hier. Die Aufklärungsquote bei der Taschendiebstählen in NRW sachwankte in den ersten neun Monaten dieses Jahres zwischen 3,27 und 6,31%,

Die 91-jährige Dülkenerin hatte es in besagtem Fall an diesem Donnerstag schon gut gemacht. Ihre Wertsachen hatte sie in einem hinteren, nicht leicht zugänglichen Fach des Rucksackes verstaut. Mit dem Ausweismäppchen konnten die Diebinnen nichts anfangen. Besser noch ist es freilich laut Polizei, Wertsachen und Papiere in Innentaschen der Bekleidung aufzubewahren.