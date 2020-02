Düsseldorf. Am Karnevalswochenende dürfte es windig und regnerisch werden in NRW, kündigen Meteorologen an. Nicht gut für Karnevalsumzüge am Wochenende.

Mit Sturm hat man beim Comitee Carneval in Düsseldorf in den vergangenen Jahren seine Erfahrungen machen müssen: Und dabei ging es nicht um den Möhnensturm aufs Rathaus an Altweiber, sondern um zu starken Wind. Soviel können Meteorologen bereits jetzt sagen, zu den Wetteraussichten am Karnevalswochenende und an Rosenmontag an Rhein und Ruhr: Es wird wieder windig!

„Der Wind könnte mancherorts in NRW zu Einschränkungen von Karnevalsumzügen führen“, sagt Matthias Ohnheiser vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Essen. Gleichwohl sagt er auch: „Noch beobachten wir die Wetterentwicklung mit Optimismus“ - zumindest am Rosenmontag müssten sich die Jecken - Stand Dienstag - eher keine Sorgen machen.

„Ein großer Sturm ist für die Karnevalstage derzeit nicht in Sicht“, sagt Ohnheiser zwar. Aber vor allem an Tulpensonntag und am Nelkensamstag wird es windig, vielleicht sogar mit stürmischen Böen, heißt es beim DWD.

Bis zu Windstärke 8 am Karnevalssonntag vorhergesagt

Am Samstag ist an Rhein und Ruhr mit böigem Wind mit voraussichtlich bis zu 55 Stundenkilometern Stärke zu rechnen. Das entspricht der Windstärke 7 auf der Beaufort-Skala, erklärt der Meteorologe. Am Sonntag könne der Wind örtlich bis zur Windstärke 7 oder 8 steigen, mit bis zu 70 Stundenkilometer starken Böen.

Für den Rosenmontag sieht es indes ganz gut aus für die Region, meint Ohnheiser. „Der Wind könnte sich am Rosenmontag wieder etwas abschwächen mit Windböen bis zu Windstärke 6“. Aber: Es sei möglich, dass sich das Wettergeschehen nach hinten verschiebe, sagt Ohnheiser: „Dann würde nicht der Sonntag stürmisch, sondern der Rosenmontag“, meint der Meteorologe.

Veranstalter beobachten die Wetterlage

Veranstalter von Karnevalsumzügen haben das Rosenmontags-Wetter seit dieser Woche verstärkt im Blick, heiß es beim DWD. Das Kölner Festkomitee etwa lasse sich laut DWD jetzt täglich 3-Tages-Vorschauen mit den wichtigesten Wetterdaten schriftlich schicken, berichtete Ohnheiser.

„Wir beobachten die Wetterlage ganz entspannt“, sagt unterdessen Hans-Peter Suchand, Sprecher des Comitee Carneval in Düsseldorf, Ausrichter des dortigen Rosenmontagszugs, der in diesem Jahr nach eigenen Angaben Rekordgröße erreichen soll: „Wir zählen bis dato 11.700 aktive Teilnehmer, die im Zug mitziehen“, sagte Suchand. „Unser Rosenmontagszug ist sehr beliebt“, freut sich Suchand. In den vergangenen Jahren zogen laut CC zwischen 8000 und 10.000 Jecken im Düsseldorfer „Zoch“ mit.

Als Düsseldorf seinen Rosenmontagszug absagte

Eine mögliche Absage des Rosenmontagszugs in Düsseldorf sei jedenfalls bis dato kein Thema im CC, meinte Suchand. Einen Ausweichtermin habe man ebenfalls nicht „in der Schublade“, erklärte er. Das Sicherheitskonzept sei jedoch klar: „Ab Windstärke 8 müssten wir den Zug absagen“, sagt Suchand: So sei es in NRW für alle Open-Air-Zeltveranstaltungen Vorschrift.

Zuletzt waren die Jecken in Düsseldorf an Rosenmontag 2016 kurzfristig Zoch-los. Tief „Ruzica“ wütete: Nur die Mottowagen mit den weltweit medial beachteten Pappmaché-Karrikaturen von Wagenbau-Künstler Jacques Tilly wurden in der Altstadt aufgefahren. Der Zoch wurde anschließend vom 8. Februar auf den 13. März verlegt. Auch in Duisburg, Essen, Dortmund, Münster und anderen Städten wurden Umzüge abgesagt. In Köln indes ging der Narrenzug am Rosenmontag auf die Strecke. Und für die Entscheidung in Düsseldorf hatten manche nur Spott übrig.

Karnevalswochenende wird nass und mild

2019 stand der Zoch in Düsseldorf erneut vor der Absage - Sturmtief „Bennet“ war der Grund. Doch diesmal half es, die Startzeit um eineinhalb Stunden nach hinten zu verlegen. Der Wind hatte sich dann gemindert. Den Pferden im Zug wollte man die Wartezeit jedoch nicht zumuten: Sie zogen nicht mit.

Vor Kälte müssen sich die Jecken indes an Karneval diesmal nicht sorgen. „Wir erwarten an Rhein und Ruhr Tagestemperaturen zwischen 10 und 13 Grad“, sagt Matthias Ohnheiser. Am Karnevalswochenende aber könnte es nass werden - „ungemütlich“, sagt Ohnheiser. Das Wetter mit Wind und Schauern sei aber „typisch für die Jahreszeit“. Nur die Temperaturen sind für Februar „zu mild“, meint der Meteorologe.

An Rosenmontag könnte in Düsseldorf jedoch sogar die Sonne scheinen - am Nachmittag, meint Meteorologe Matthias Ohnheiser. Von Süden her komme Wetterbesserung. Köln sei da mal wieder etwas eher begünstigt...