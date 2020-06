Studie: Privatpatienten werden immer noch bevorzugt

An Rhein und Ruhr. Das RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung – in Essen hat nachgewiesen: Gesetzlich Versicherte bekommen schlechter einen Arzttermin.

In einer groß angelegten Studie mit Testanrufen in knapp 1000 Facharztpraxen hat sich bestätigt, was die meisten von uns ahnen: Privatpatienten bekommen immer noch weitaus schneller einen Termin als Kassenpatienten. Logischerweise besonders da, wo die Arztpraxen überlaufen sind. Das hat das RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftswissenschaften in Essen in Zusammenarbeit mit der US-amerikanischen Top-Hochschule Cornell University in einer bundesweiten Feldstudie ermittelt. Eine solche flächendeckende Studie gab es bislang nicht, vor drei Jahren hatten die Grünen in NRW ein ähnliches Experiment gemacht.

„Unsere Studie bestätigt den Verdacht, dass Privatpatienten von vielen Fachärzten bevorzugt werden“, sagt RWI-Gesundheitsökonom Ansgar Wübker, einer der Autoren der Studie. „Die Ergebnisse legen nahe, dass die höhere Vergütung der Hauptgrund für die Bevorzugung von Privatversicherten ist.“ Ko-Autorin Anna Werbeck (RWI) ergänzt: „Solange die großen Unterschiede in den Erstattungssätzen bestehen, haben Fachärzte einen Anreiz, Privatpatienten bei der Terminvergabe vorzuziehen.“

Chance auf einen Termin lag für privat Versicherte um 7 Prozent höher

Testpersonen hatten in einem standardisierten Verfahren bei 991 Arztpraxen ermittelt, 874 konnten angerufen werden, 161 vergaben keine Termine, 211 vergaben Termine nur an eine Versichertengruppe. Bei den Anrufen wurde nach Allergietests, Hörtests oder einer Magenspiegelung gefragt, . Jede Praxis wurde im Abstand von einigen Wochen zweimal kontaktiert, die Testperson nannte dabei einen durch Zufall gewählten Versicherungsstatus, gab sich also als Privatpatientin oder als gesetzlich Versicherte aus.

Die Chance überhaupt einen Termin zu bekommen, lag für die vermeintlichen Privatpatienten um sieben Prozent höher, im Schnitt bekamen 88 Prozent aller Anrufer einen Termin. Der entscheidende Unterschied: Privatpatienten durften nach durchschnittlich zwölf Tagen kommen, gesetzlich Versicherterte mussten fast einen Monat (25 Tage) warten.

Magenspiegelung: Der Kassenpatient wartet rund einen Monat länger

Besonders groß war der Unterschied bei Magenspiegelungen. Hier muss der Kassenpatient im Schnitt sieben Wochen warten, der Privatpatient ist gut vier Wochen früher dran. Auch bei Allergietests geht es doppet so schnell: 25 Tage Wartezeit für Kassenpatienten, gut zehn für Privatpatienten.– bemerkenswerterweise sind hier die Vergütungsunterschiede zwischen privaten und gesetzlich Versicherten besonders groß: Für die Spiegelung eines Kassenpatienten gibt es knapp 90 Euro, bei privat Versicherten sind Rechnungen bis zu 372 Euro möglich, je nach Ausweitung der Diagnostik. Bei Allergietests, für die beim gesetzlich Versicherten 49 Euro abgerechnet werden können, kann der Arzt sogaar eine Rechnung zwischen 200 und 450 Euro bei Privatversicherten stellen..

Bei einem Hörtest ist der finanzielle Anreiz für die Ärzte geringer, hier war auch der Unterschied in der Wartezeit deutlich geringer – und beide Patientengruppen bekamen gleich häufig einen Termin. Weiterer Befund: Die Ungleichbehandlung ist in Städten und Kreisen mit hoher Bevölkerungsdichte besonders groß, in Ostdeutschland war die Vorzugsbehandlung etwas weniger deutlich ausgeprägt, so das RWI.