Strompreis in NRW hat sich seit dem Jahr 2000 verdoppelt

15 Cent kostete die Kilowattstunde noch im Jahr 2000 in NRW, 18 Jahre später war es doppelt so viel.

An Rhein und Ruhr. Stromerzeugung und -Verbrauch, Fernwärme, Kraftwärmekopplung & Co.: Über ein Portal des Landesumweltamtes sind Energiedaten für NRW abrufbar.

Schon gewusst? Der Strompreis in Nordrhein-Westfalen hat sich seit dem Jahr 2000 in Nordrhein-Westfalen ziemlich genau verdoppelt - auf 30 Cent je Kilowattstunde im Jahr 2018. Insgesamt 22.647 Gigawattstunden stammten im Jahr 2018 aus erneuerbaren Energiequellen. Und die Treibhausgas-Emissionen in NRW lagen zuletzt bei 265 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten.

Stromerzeugung und -Verbrauch, Fernwärme, Kraftwärmekopplung, aber eben auch Verkehr: Das Landesumweltamt (Lanuv) hat alles Verfügbare an Energiedaten in einem neuen, jetzt auf der Messe E-World in Essen vorgestellten Internetportal gebündelt. „Die Daten dokumentieren den Stand der Energiewende in NRW“, sagte ein Lanuv-Sprecher an diesem Mittwoch (12. Februar 2020) der Redaktion.

Energieverbrauch im Verkehr nimmt nicht ab

Die Daten sind unter „www.energiedaten.nrw.de“ abrufbar. Das Angebot wendet sich den Angaben zufolge vor allem an Planer, insbesondere in den Kommunen, aber eben auch an interessierte Bürger und Bürgerinitiativen. „Insofern sind die Daten auch ein Beitrag zur politischen Diskussion“, sagte der Lanuv-Sprecher. Beispiel Verkehr: Man sieht anhand der Daten, dass der Energieverbrauch im Verkehr bisher nicht recht abnimmt (und die Treibhausgasemissionen auch nicht). Man sieht aber auch, dass der Kfz-Bestand (Diesel und Benziner) in NRW immer noch gewachsen ist. (dum)