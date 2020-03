Am Niederrhein. Stefan Vogt von „Bye Bye Plastik Niederrhein“ hat in Nettetal die erste Schule ausgezeichnet – für ihr Engagement in Sachen plastikfreie Zukunft.

Der Anblick eines riesigen Bergs aus Plastikbechern an der städtischen Gesamtschule Nettetal hat Bettina Brosterhus wachgerüttelt. „Es kann doch nicht sein, dass wir einerseits das Thema Müllvermeidung unterrichten und andererseits am Tag der offenen Tür so etwas passiert“, dachte sich die Lehrerin vor gut einem Jahr und trommelte eine kleine Projektgruppe zusammen, um die Schule vom Plastik zu befreien. Doch schnell musste sie feststellen: „Das hört sich einfach an, ist es aber nicht.“

Denn Plastikbecher durch Keramiktassen zu ersetzen, kostet nicht nur Geld. „Nicht jeder darf spülen, dafür braucht man ein Zertifikat“, erklärt Brosterhus. Nach einigem Überlegen und Planen war es aber schließlich so weit und die Schule kaufte 200 Tassen für Veranstaltungen und 90 personalisierte Becher für die Lehrer. Und das Ergebnis überzeugt, wie die Lehrerin festhält: „Im vergangenen Jahr haben wir mit den Tassen bei Veranstaltungen rund 740 und mit denen der Lehrer rund 18.000 Einwegbecher gespart.“ Dafür hat die Schule jetzt eine besondere Auszeichnung erhalten – den Smiley von „Bye Bye Plastik Niederrhein“.

Die Weisheit der Wale

Mitten auf dem Sticker prangt ein blauer Wal, der den Ursprung des mittlerweile bundesweit vertretenen Projekts symbolisiert. Als Walforscherin und Autorin des Buches „Die Weisheit der Wale“ hatte Steffi Schroeter das viele Plastik am Strand der dänischen Insel Bornholm so sehr schockiert, dass sie etwas Konkretes gegen die Bedrohung der Weltmeere und ihrer Bewohner wie den Walen unternehmen wollte. Sie gründete „Bye Bye Plastik“ und versuchte Privatpersonen, Unternehmen und vor allem die Gastronomie mit ihren Stickern zu animieren, auf Plastik zu verzichten. Mit so großem Erfolg, dass Stefan Vogt vom Niederrhein auf die Aktion aufmerksam wurde.

„Animiert unter anderem von der Fridays For Future-Bewegung habe ich mich gefragt, was ich selbst tun kann“, erzählt Vogt. Weil er mit Schroeter befreundet ist, rief er sie eines Tages an und erklärte ihr seine Idee: „Bye Bye Plastik“ sollte es als Regionalgruppe auch am Niederrhein geben. Schroeter stimmte zu, so dass sich Vogt seitdem für eine plastikfreie Zukunft in seiner Heimat einsetzt. „Das Ganze hat zwei Ebenen. Zum einen die unternehmerische, zum anderen die persönliche“, sagt er.

Pseudo-ökologische Verpackungen

Dass die Umstellung für Unternehmen nicht gerade leicht ist, weiß Vogt aus eigener Erfahrung. Als Besitzer einer Kaffeerösterei musste er sich selbst erst einmal intensiv mit dem Thema beschäftigen. Denn, das erklärt er: „Man darf sich nicht von pseudo-ökologischen Verpackungen blenden lassen.“ So sei beispielsweise ein sortenreines Plastik viel besser als Treta Pak, das sich wesentlich schlechter recyceln lasse. „Am besten ist aber immer noch, erst gar kein Plastik entstehen zu lassen.“ Und so gibt es bei ihm die Kaffeebohnen in Dosen, die Kunden beim nächsten Mal mitbringen und auffüllen lassen können.

Doch auch Privatpersonen nennt Vogt konkrete Tipps, wie sie etwas gegen Plastik in der Umwelt tun können. Und die betreffen nicht nur den eigenen Verzicht auf Plastikstrohhalme, Plastikflaschen ohne Pfand oder synthetische Kleidung: „Während in Norddeutschland der Plastikmüll ganz präsent an den Stränden sichtbar ist, liegt er hier am Niederrhein eher versteckter auf den Äckern, in den Wäldern und an den Flussufern.“ Weil das aber mindestens genauso viel Mikroplastik bedeute wie im Meer, macht er Folgendes deutlich: „Wenn jeder von den 2,8 Millionen Menschen am Niederrhein nur ein zehn Gramm schweres Stück Plastik am Tag aufheben würde, dann wären das schon 28 Tonnen weniger.“

Vorwurf des Green-Washing

Stefan Vogt (vorne rechts) überreicht Bettina Brosterhus (vorne links) von der städtischen Gesamtschule Nettetal den „Bye Bye Plastik Niederrhein“-Smiley. Foto: Sara Schurmann

Bisher hat Vogt erst vier Mal den „Bye Bye Plastik Niederrhein“-Smiley vergeben können – an einen Blumenladen beispielsweise, der Sträuße nicht länger mit Folie verpackt. Insgesamt wünscht er sich für die Zukunft eine noch bessere Resonanz und ein Verständnis dafür, dass er keinesfalls „Greenwashing“ betreibe. „Mir ist natürlich bewusst, dass ich so nicht die Welt rette. Aber es geht mir darum, Anstöße zu bieten und die Menschen erst einmal mitzunehmen.“ Und so freut er sich besonders, dass er der städtischen Gesamtschule Nettetal als erste Schule am Niederrhein den Sticker mit dem Wal überreichen kann. Darauf wird erst einmal angestoßen. Mit alkoholfreiem Sekt in einem wiederverwendbaren Glas versteht sich.

>>> Mitmachen bei „Bye Bye Plastik Niederrhein“

Regionalgruppen von „Bye Bye Plastik“ gibt es mittlerweile nicht nur auf Bornholm und am Niederrhein, sondern auch in anderen Teilen Deutschlands. Besonders aktiv ist beispielsweise die Gruppe auf Sylt.

Für den Niederrhein ist bislang Stefan Vogt alleine zuständig. Wer ihn bei seiner ehrenamtlichen Arbeit unterstützen möchte, kann sich ganz einfach bei ihm melden unter 0172/2177164.

Weitere Informationen zu dem Thema Plastik und dem Projekt „Bye Bye Plastik“ sind im Internet zu finden auf der Homepage www.byebyeplastik.com.