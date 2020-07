Statistik: Zahl der Drogentoten ist 2018 in NRW gesunken

An Rhein und Ruhr In Nordrhein-Westfalen gab es 2018 weniger Todesfälle im Zusammenhang mit Drogenmissbrauch. Die meisten starben aufgrund von Alkoholkonsum.

An den Folgen des Konsums von Alkohol oder harten Drogen sind im Jahr 2018 in Nordrhein-Westfalen mit 2891 rund 5,4 Prozent weniger Menschen gestorben als im Jahr zuvor. Dies teilte das Statistische Landesamt am Montag in Düsseldorf anlässlich des nationalen Gedenktages für verstorbene Drogenabhängige (21. Juli) mit. Bezogen auf alle Sterbefälle des Jahres waren das 14 von 1000. Knapp 2100 waren Männer.

Im Kreis Wesel gab es 2018 insgesamt 60 Todesfälle (2017: 86) durch Drogenmissbrauch, im Kreis Kleve waren es 46 (2017: 47). Der Regierungsbezirk Düsseldorf kommt auf 899 Todesfälle (2017: 976).

Drogentote in NRW: Die meisten sterben aufgrund von Alkohol

Die weitaus meisten (88,3 Prozent) starben 2018 aufgrund von übermäßigem Alkoholkonsum. In den übrigen 338 Fällen war der Konsum unter anderem von psychoaktiven Substanzen oder Rauschgift ursächlich für den Tod. Das Sterbealter lag im Schnitt bei 50,1 Jahren. Zehn Jahre zuvor hatte es noch bei 44,7 Jahren gelegen. Grundlage der Statistik sind laut IT.NRW die Angaben in den ausgestellten Todesbescheinigungen. (mit dpa)