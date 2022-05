A3: Löscharbeiten nach Lkw-Brand bei Hamminkeln beendet

Hamminkeln. Seit Dienstagmorgen, 4 Uhr, war die A3 zwischen Hamminkeln und Rees gesperrt. Dort hat Lkw gebrannt. Löscharbeiten sind nun beendet.

Zu einem größeren Einsatz musste in der Nacht zu Dienstag die Feuerwehr Hamminkeln ausrücken. Gegen 4 Uhr am Dienstagmorgen war sie auf die Autobahn A3 gerufen worden, da ein Lkw aus bislang nicht geklärten Gründen Feuer gefangen hatte. Das Löschen dauerte mehrere Stunden.

Zunächst machte sich der Löschzug Hamminkeln auf den Weg zur Einsatzstelle auf der A3. Dort stellte man jedoch schnell fest, dass der Laster bereits in voller Ausdehnung brennt und mehr Einsatzkräfte benötigt wird. Der Löschzug Dingden kam dazu sowie Tanklöschfahrzeuge aus Wesel und Bocholt, etwa 70 Einsatzkräfte waren vor Ort.

Fahrer bemerkte Knall und Feuer

„Der Fahrer hat einen Knall festgestellt und einen Feuerschein bemerkt“, berichtet Hamminkelns Feuerwehr-Chef Martin Vorholt. Daraufhin habe er das Fahrzeug gleich verlassen und die Feuerwehr gerufen. Er wurde nicht verletzt, kam mit dem Schrecken davon. Sogar den Anhänger, der an den Lkw angehängt war, konnten die Feuerwehrleute samt Ladung noch retten.

Mehrere Stunden war die Autobahn gesperrt. Foto: Erwin Pottgiesser / FUNKE Foto Services

Laster und Auflieger fielen jedoch den Flammen zum Opfer. Mehrere Stunden dauerte es, bis die Feuerwehr den Brand hatte löschen können. Das Führerhaus, das Fahrgestell, die Reifen – „alles hat gebrannt“, beschreibt Vorholt, weshalb sich die Löschmaßnahmen so schwierig gestalteten. Denn so mussten die Feuerwehrleute erst von außen löschen, bevor sie mit einer Motorsäge Löcher in die Wechselbrücke schneiden und dann im Inneren weitermachen konnten.

In der Folge des Lkw-Brandes war die Autobahn seit etwa 4 Uhr am Morgen komplett gesperrt. Zur Stunde wird das Wrack des Lastwagens mit Kran und Tieflader abtransportiert.

