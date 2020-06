So wirkt sich Homeschooling auf die Zeugnisnote aus

An Rhein und Ruhr. In diesem Schuljahr soll kein Schüler sitzenbleiben. Aber Aufgaben, die zuhause erledigt worden sind, können die Gesamtnote beeinflussen.

Das wochenlange Lernen zuhause wird bei den diesjährigen Zeugnissen keine negative Rolle spielen, ergab eine Anfrage der Redaktion an das NRW-Schulministerium. Wer sich allerdings beim Homeschooling gut angestellt hat, kann sich auf einen positiven Einfluss auf die Abschlussnote freuen. Bereits im April gab das Schulministerium bekannt, dass es in diesem laufenden Schuljahr keine Sitzenbleiber geben wird. Alle Schüler werden in die nächsthöhere Stufe versetzt.

Materialien und Aufgaben, die Schüler zuhause bearbeitet haben, gelten laut Ministerium als Inhalte ohne Prüfungsrelevanz. Schlechte Leistungen im Homeschooling oder gar unbearbeitete Aufgaben sollen sich nicht negativ auf die Noten auswirken. Im Gegenteil: Wer gute Leistungen erbracht hat, kann seine Note verbessern. "Für die Phase der Wiederaufnahme des Unterrichtsbetriebs wurde inzwischen geregelt, dass gute Leistungen, die während des Lernens auf Distanz erbracht worden sind und noch erbracht werden, auch zur Kenntnis genommen werden und in die Abschlussnote im Rahmen der Sonstigen Leistungen im Unterricht (also in die „Somi-Noten“) miteinfließen können", bestätigt ein Ministeriumssprecher. "Nicht erbrachte oder nicht hinreichende Leistungen hingegen werden selbstverständlich nicht in die Zeugnisnote einbezogen."