Weihnachtsdeko So schön wird in der Region zur Weihnachtszeit geschmückt

Duisburg/Kreis Wesel. In der Adventszeit stimmen wieder festlich geschmückte Vorgärten, Fenster und gar Dächer auf die Weihnachtszeit ein - wir haben Fotos gesammelt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

So schön wird in der Region zur Weihnachtszeit geschmückt

Lichterketten erstrahlen, aufblasbare Rentiere, Weihnachtsmänner und Schneemänner werden aufgebaut, Krippen aufgestellt: In der Weihnachtszeit sind der festlichen Dekoration keine Grenzen gesetzt – auch nicht in Vorgärten, an Fenstern, Häuserfassaden oder gar auf den Dächern.

In Moers-Meerbeck verwandelt sich der Garten von Leon Schepers Jahr für Jahr in ein Winter Wunderland – dieses Mal mit etwa 58.000 LED-Lichtern. In Dinslaken-Lohberg steckt Familie Schlagenhaft immer wieder viel Engagement in die Dekoration, in Wesel erstrahlt ein Haus in Bislich traditionell in festlichen Farben - und in Duisburg-Homberg trägt ein Haus an der Hochfeldstraße alle Jahre wieder zur vorweihnachtlichen Stimmung im Duisburger Westen bei.

Klicken Sie sich durch die Bilder der geschmückten Weihnachtshäuser:

Lichterketten, Schneemann und Co.- So wird geschmückt 1 / 14 Lichterketten, Schneemann und Co.- So wird geschmückt Alle Jahre wieder findet sich das Weseler Weihnachtshaus in Bislich. Foto: Erwin Pottgiesser/Heiko Kempken/NRZ Stimmen Sie ab 1 Bewertung

2 / 14 Lichterketten, Schneemann und Co.- So wird geschmückt Alle Jahre wieder findet sich das Weseler Weihnachtshaus in Bislich. Foto: Erwin Pottgiesser/Heiko Kempken/NRZ Stimmen Sie ab 1 Bewertung

3 / 14 Lichterketten, Schneemann und Co.- So wird geschmückt Alle Jahre wieder findet sich das Weseler Weihnachtshaus in Bislich. Foto: Erwin Pottgiesser/Heiko Kempken/NRZ Stimmen Sie ab 1 Bewertung

4 / 14 Lichterketten, Schneemann und Co.- So wird geschmückt Alle Jahre wieder findet sich das Weseler Weihnachtshaus in Bislich. Foto: Erwin Pottgiesser/Heiko Kempken/NRZ Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

5 / 14 Lichterketten, Schneemann und Co.- So wird geschmückt Alle Jahre wieder findet sich das Weseler Weihnachtshaus in Bislich. Foto: Erwin Pottgiesser/Heiko Kempken/NRZ Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

6 / 14 Lichterketten, Schneemann und Co.- So wird geschmückt In Dinslaken-Lohberg schmückt Familie Schlagenhaft jedes Jahr fleißig. Seit acht Jahren immer mehr auch draußen. Foto: Erwin Pottgiesser/Heiko Kempken/NRZ Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

7 / 14 Lichterketten, Schneemann und Co.- So wird geschmückt Das bekannte Moerser Weihnachtshaus steht in Meerbeck. Hier können Besucher in der Adventszeit eintreten und die besondere Dekoration bewundern - in jeder Ecke gibt es etwas Neues zu entdecken. Foto: Erwin Pottgiesser/Heiko Kempken/NRZ Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

8 / 14 Lichterketten, Schneemann und Co.- So wird geschmückt Das bekannte Moerser Weihnachtshaus steht in Meerbeck. Hier können Besucher in der Adventszeit eintreten und die besondere Dekoration bewundern - in jeder Ecke gibt es etwas Neues zu entdecken. Foto: Erwin Pottgiesser/Heiko Kempken/NRZ Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

9 / 14 Lichterketten, Schneemann und Co.- So wird geschmückt Das bekannte Moerser Weihnachtshaus steht in Meerbeck. Hier können Besucher in der Adventszeit eintreten und die besondere Dekoration bewundern - in jeder Ecke gibt es etwas Neues zu entdecken. Foto: Erwin Pottgiesser/Heiko Kempken/NRZ Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

10 / 14 Lichterketten, Schneemann und Co.- So wird geschmückt Das bekannte Moerser Weihnachtshaus steht in Meerbeck. Hier können Besucher in der Adventszeit eintreten und die besondere Dekoration bewundern - in jeder Ecke gibt es etwas Neues zu entdecken. Foto: Erwin Pottgiesser/Heiko Kempken/NRZ Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

11 / 14 Lichterketten, Schneemann und Co.- So wird geschmückt Das bekannte Moerser Weihnachtshaus steht in Meerbeck. Hier können Besucher in der Adventszeit eintreten und die besondere Dekoration bewundern - in jeder Ecke gibt es etwas Neues zu entdecken. Foto: Erwin Pottgiesser/Heiko Kempken/NRZ Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

12 / 14 Lichterketten, Schneemann und Co.- So wird geschmückt Das bekannte Moerser Weihnachtshaus steht in Meerbeck. Hier können Besucher in der Adventszeit eintreten und die besondere Dekoration bewundern - in jeder Ecke gibt es etwas Neues zu entdecken. Foto: Erwin Pottgiesser/Heiko Kempken/NRZ Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

13 / 14 Lichterketten, Schneemann und Co.- So wird geschmückt Dieses Foto erreichte uns von Philipp Söhlke über Facebook aus der Muspasch-Siedlung in Moers-Repelen, wo die Nachbargemeinschaft diesen Weihnachtsbaum auf dem Kinderspielplatz platziert hat. Foto: Erwin Pottgiesser/Heiko Kempken/NRZ Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

14 / 14 Lichterketten, Schneemann und Co.- So wird geschmückt Alle Jahre wieder... trägt dieses Haus an der Hochfeldstraße in Homberg zur vorweihnachtlichen Stimmung im Duisburger Westen bei. Lichterketten und leuchtende Figuren ziehen die Blicke von Nachbarn und Passanten auf sich. Foto: Erwin Pottgiesser/Heiko Kempken/NRZ Stimmen Sie ab 0 Bewertungen