So hilft ein Duisburger Student im Krisengebiet Mali

Duisburg/Bamako. Ein Duisburger Student hilft mit einem Verein in der Krisenregion Mali. Vor Ort sieht er, wo die Hilfe ankommt und was das Land ausmacht.

„Die Berichterstattung über Mali ist fast immer nur schlecht, dabei ist das Land nicht nur Krieg und Krise“, sagt Marcus Lamprecht. Kurz vor Weihnachten war der Duisburger Student mit einer Hilfsorganisation aus dem Ruhrgebiet in dem westafrikanischen Land – trotz Kriegsberichten in der Tagesschau und Reisewarnung des Auswärtigen Amtes. Um den Menschen in dem bitterarmen Land zu helfen.

Seit rund sieben Jahren engagiert sich der 30-Jährige in der Bochumer Hilfsorganisation „Aktion Pro Afrika“ (APA). Angefangen hatte alles in einem Politik-Seminar an der Universität Duisburg-Essen. „Wir haben eine UN-Sitzung zur Unabhängigkeit Nord-Malis simuliert.“ Seitdem lässt ihn das Land nicht mehr los. „Als Politikstudent hatte ich mich bereits damit befasst, ob Entwicklungshilfe sinnvoll ist oder neue Abhängigkeiten schafft.“ Es sei wichtig, betont Lamprecht, dass den Menschen die Werkzeuge in die Hand gegeben werden, um sich selber zu helfen – durch eine gute schulische Ausbildung, Fortbildungen zur beruflichen Selbstständigkeit und medizinische Versorgung. Gerade deswegen spricht ihn der „Hilfe zur Selbsthilfe“-Ansatz des Bochumer Vereins an. Nach einem Vortrag wird er Mitglied. Mit seinen 30 Jahren ist er einer der Jüngsten unter den rund 50 Mitgliedern.

Drei Wochen quer durchs Land

Bereits zwei Mal war Lamprecht schon in Mali vor Ort. „Vor der Reise habe ich keine Angst empfunden, ich war eher gespannt, was mich dort erwartet.“ Und ja: „Es ist ein Kulturschock“, sagt Lamprecht. Von Krieg und Terror aber scheinbar keine Spur: „Wir konnten ohne Probleme reisen. Es ist nicht so, dass das Land durchzogen ist von Terroristen.“ Den nördlichen Teil Malis meiden sie aber dennoch: zu gefährlich.

Eröffnung eines Gesundheitspostens im Dorf Pitagalasso in der Region Sikasso in Mali Foto: Aktion Pro Afrika

In Mali selbst wird die Vereins-Delegation von der malischen Partnerorganisation „Action pour Afrique-Mali“ begleitet. Sie ist auch der Übermittler von Hilfsanträgen, die dann von Deutschland aus unterstützt werden sollen. „Ganze Dörfer oder einzelne Bewohner reichen einen Antrag in Mali ein“, erklärt Lamprecht. Gemeinsam mit der malischen Partnerorganisation werden dann die Projekte ausgewählt: „Wir entscheiden nichts alleine. Uns ist es wichtig, dass der Antrag von vor Ort kommt und auch nur in Zusammenarbeit mit der malischen Partneraktion entschieden wird und nicht von weit weg aus Deutschland.“

Fast drei Wochen reist die Gruppe durch das Land und besucht verschiedene Orte, wo die Hilfe des Vereins schon eingetroffen ist oder bald kommen wird. „Die Projekte werden weiterhin von uns betreut und wir bleiben so ansprechbar.“ Das unterscheide die eigene Arbeit von einigen anderen Hilfsorganisationen, so Lamprecht. Und fast jedes Mal ist der Besuch aus Deutschland ein großes Ereignis in den malischen Orten: bei der Eröffnung eines Gesundheitspostens im Dorf Pitagalasso wird die Delegation von zahlreichen Menschen klatschend empfangen, im Dorf Kati ist gar das malische Staatsfernsehen vor Ort.

Neue Hebammenstation soll 25.000 Euro kosten

Abseits der jährlichen Reisen in das westafrikanische Land besteht die Vereinsarbeit hauptsächlich aus Spendensammeln. Dafür stehen die Mitglieder etwa auf Flohmärkten oder schreiben Anträge an das Entwicklungsministerium. Aber auch Sachspenden nimmt der Verein. Zweimal im Jahr wird dann ein Container mit gespendeten medizinischen Hilfsgütern gepackt und nach Mali geschickt. „Wenn wir Geld ausgeben, dann ausschließlich in Mali vor Ort“, sagt Lamprecht. Etwa für die nächsten anstehenden Aktionen. „2020 steht ganz im Jahr der Wasserprojekte“, erzählt der 30-Jährige. Sechs Brunnen will der Verein bauen. „Ein neuer Brunnen spart den Menschen kilometerweite Wege. Hier sieht man die Hilfe am unmittelbarsten und das Leben der Menschen wird dadurch unmittelbar verbessert.“

Und auch das kleine Dorf Sanandio soll unterstützt werden. Es liegt buchstäblich im Nichts, umso wichtiger ist die medizinische Versorgung vor Ort. Eine dringend notwendige Hebammenstation soll 25.000 Euro kosten. Geld, das der Verein jetzt auftreiben will.

>>> Reiseberichte aus Mali:

Marcus Lamprecht spricht am Mittwoch, 12. Februar, im Rahmen eines Vortrags über seine Reise nach Mali und die Arbeit der Hilfsorganisation vor Ort.

Der kostenlose Vortrag beginnt um 17 Uhr im Raum LF028 an der Universität Duisburg-Essen, Lotharstraße 65, Duisburg.

Wer heute keine Zeit hat, hat weitere Möglichkeiten, den Vortrag zu hören: Am Dienstag, 1 8. Februar, um 19:30 Uhr im Raum 6 im Bahnhof Langendreer in Bochum oder am Donnerstag, 27. Februar, um 19 Uhr im Kunsthaus in Essen, Rübezahlstraße 33. Der Eintritt zu beiden Veranstaltungen ist frei, eine Anmeldung ist nicht nötig.