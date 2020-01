Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Senioren-WG: Leistungen

Bei der Rheurdter Senioren-WG sind drei Vollzeitkräfte angestellt. Sie helfen beim Waschen, Essen, der Mobilität oder im Alltag, übernehmen die sogenannte „Grundpflege“. Außerdem gibt es fünf Minijobber, drei davon sind für die Schlafbereitschaften zuständig.

Für die „Behandlungspflege“ – das Anziehen von Stützstrümpfen, Tabletten stellen und Insulin spritzen – kommt ein ambulanter Pflegedienst in die WG.

Die Kosten für den Platz in einer Senioren-WG können stark variieren. In der Regel setzen sie sich aus der Miete für das Zimmer und dem „WG-Geld“ zusammen. Durch letztgenanntes werden Grundpflege, Betreuung und hauswirtschaftliche Leistungen bezahlt.

Auch in Rheurdt wird das so gehandhabt. Preislich befindet sich ein Platz in dieser WG in etwa auf einem Niveau mit einem Platz in einem Pflegeheim, je nach Pflegegrad sogar etwas darunter.

In der Villa Rheurdt gibt es acht Zimmer, zwei sind also noch frei. Langfristig plant Heike Besel weitere Senioren-Wohngemeinschaften im Kreis Kleve.