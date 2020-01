Rheurdt. In Rheurdt am Niederrhein leben Senioren zusammen auf dem Land – in einer ganz besonderen Wohnform. Weitere davon sind im Kreis Kleve in Planung.

Im Alter: So gelingt das Zusammenleben in einer Senioren-WG

Hinter einer gelben Putzfassade an der Bahnstraße in Rheurdt verbirgt sich eine ganz besondere Wohngemeinschaft, eine Senioren-WG. Sechs ältere Menschen leben hier gemeinsam in der „Villa Rheurdt“, fünf Damen und ein Herr. Während viele solcher Wohngemeinschaften von Pflegeheimen oder -diensten unterhalten werden, ist die Rheurdter WG selbstverantwortet, was für die Bewohner entscheidende Unterschiede mitbringt.

„Die Senioren haben hier das Hausrecht, sie können zum Beispiel ein Hausverbot aussprechen“, erklärt Vermieterin Heike Besel.

Die Vermieterin hat die ersten Bewohner gesucht

Sie hat das Haus gekauft, seniorenfreundlich umbauen lassen und die ersten Bewohner gesucht. Das ist für eine selbstverantwortete WG unüblich, normalerweise finden sich die Senioren selbst oder binden ihre Angehörigen mit ein. Doch Besel erklärt: „Über die Angehörigen ist das hier auf dem Land kaum möglich. Meistens arbeiten sie oder sind schon wieder als Großeltern gefordert.“

Heike Besel ist die Vermieterin der Senioren-WG in Rheurdt. Foto: Julia Tillmann / Funke Foto Services

„Die Senioren müssen sich in irgendeiner Form organisieren“, erklärt Heike Besel weiter. Das sei nötig, um beispielsweise die hauswirtschaftliche Versorgung sicherzustellen, Mitarbeiter einzustellen oder Regelungen bezüglich des Pflegedienstes zu treffen. Dabei hätten sich die Senioren für die Form der GbR entschieden.

Die Bewohner entscheiden, wer einziehen darf

Wer einzieht, darf Heike Besel allerdings nicht entscheiden – ein weiterer Unterschied zur anbieterverantworteten WG. In Rheurdt entscheiden die Bewohner, wer ein Zimmer bekommt.

Mögliche Interessenten werden zuerst zum Kennenlernen gebeten, meistens zum Kaffeetrinken. Danach tauschen sich die Bewohner darüber aus, auch mit ihrer Vermieterin. Dabei seien die einen sehr direkt, andere etwas zurückhaltender, beschreibt Besel. Damit aber auch die Meinungen der stilleren Bewohner erfasst werden, gebe es eine Mitarbeiterin, die sie vertritt.

Infobox So berechnet sich ein WG-Platz Bei der Rheurdter Senioren-WG sind drei Vollzeitkräfte angestellt. Sie helfen beim Waschen, Essen, der Mobilität oder im Alltag, übernehmen die sogenannte „Grundpflege“. Außerdem gibt es fünf Minijobber, drei davon übernehmen die Bereitschaft bei Nacht. Für die „Behandlungspflege“ – das Anziehen von Stützstrümpfen, Tabletten stellen und Insulin spritzen – kommt ein ambulanter Pflegedienst in die WG. Die Kosten für den Platz in einer Senioren-WG können stark variieren. In der Regel setzen sie sich aus der Miete für das Zimmer und dem „WG-Geld“ zusammen. Durch letztgenanntes werden Grundpflege, Betreuung und hauswirtschaftliche Leistungen bezahlt. Auch in Rheurdt wird das so gehandhabt. Preislich befindet sich ein Platz in dieser WG in etwa auf einem Niveau mit einem Platz in einem Pflegeheim, je nach Pflegegrad auch etwas darunter. In der Villa Rheurdt gibt es acht Zimmer, zwei sind noch frei. Langfristig plant Heike Besel weitere Senioren-Wohngemeinschaften im Kreis Kleve.

Neuestes Gesicht im Kreis der Bewohner ist Bärbel Laakmann, 87 Jahre alt, fit im Kopf und vielseitig interessiert. Am liebsten, so lässt sie durchblicken, hätte sie auch weiterhin allein in ihrem Haus gelebt, doch vor einigen Wochen versagten ihre Knie den Dienst und auch die Lendenwirbelsäule macht Probleme. 28 Jahre hatte sie in der chirurgischen Ambulanz gearbeitet, Patienten gehoben, das rächt sich jetzt. Innerhalb von drei Wochen ist sie „von der Selbstständigkeit ins Hilflose“ gefallen, beschreibt sie. Aber: „Ins Pflegeheim wollte ich nie!“

Erst zum Probewohnen

Über ihre Schwiegertochter, eine Rheurdterin, hatte Laakmann, selbst Lintforterin, von der Senioren-Wohngemeinschaft erfahren. Zunächst wollte sie nur übergangsweise hier wohnen, „es mal ausprobieren“, doch schon nach acht Tagen stand für sie fest: „Ich werde hier bleiben.“ Das Zimmer sei schön, erzählt sie, das Essen gut und das Personal nett.

Feste Mahlzeiten gibt es in der WG zwar, denn sie helfen den drei demenziell erkrankten Bewohnerinnen, den Tag zu strukturieren, sind aber für Bärbel Laakmann nicht verpflichtend. Sie bevorzugt es zum Beispiel, erst etwas später auf ihrem Zimmer zu frühstücken. Und auch ihren Hobbys, etwa dem Englisch-Kurs in Kamp-Lintfort, kann sie weiterhin nachgehen.

„Das Schöne ist, dass man sich hier auf jeden Bedarf einlassen kann“, erzählt Heike Besel weiter. Denn wenn Bewohner etwas mehr Betreuung brauchen, ist auch dafür gesorgt: Eine Betreuungsassistentin kommt zwei bis dreimal in der Woche in die Wohngemeinschaft und spielt, bastelt und puzzelt mit den Senioren. Manchmal wird vorgelesen oder der WG-eigene Fischteich besucht, um die Fische zu füttern. Und manchmal gehen sie gemeinsam zum Einkaufen, je nach Stimmung der Bewohner.