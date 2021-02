An den weiterführenden Schulen kehren am 22. Februar die Abschlussklassen und Schülerinnen und Schüler aus der Qualifikationsphase zurück.

Schule und Corona Schulöffnung am Montag – das erwartet die Abschlussjahrgänge

An Rhein und Ruhr. Am Montag geht für manche Jahrgangstufen die Schule wieder los. Wir haben Schulen aus der Region nach ihren unterschiedlichen Konzepte gefragt.

Am Montag geht für manche Jahrgangstufen in NRW die Schule wieder los, doch während für klare Regeln vom Schulministerium gelten, bleibt den weiterführenden Schulen mehr Gestaltungsspielraum.

Zum Präsenzunterricht sollen nur Schülerinnen und Schüler der Klasse 10 und der Oberstufe erscheinen, die Aufteilung liegt weitestgehend bei der Schulleitung. Wir haben mit drei Schulen aus der Region über ihre unterschiedlichen Konzepte gesprochen.

"Team-Teaching" zur Schulöffnung in Dinslaken

An der Dinslakener Ernst-Barlach Gesamtschule werden die Schülerinnen und Schüler ab Montag in zwei Gruppen unterteilt und im Wechsel unterrichtet. Allerdings gilt hier nicht der Wechsel von Präsenz und Online, sondern die Schülerschaft wird auf zwei nebeneinander liegende Klassenräume verteilt, gewechselt wird hier nur die Lehrperson.

„Wir haben am Wochenende in einer ruhigen Minute das Team-Teaching Modell entwickelt“, erklärt . Der jeweilige Fachlehrer oder die Fachlehrerin werden von einer anderen Lehrperson unterstützt und wechseln dann ca. alle zehn Minuten den Klassenraum. „Die Schülerinnen und Schüler bekommen dann in den Zwischenzeiten jeweils Aufgaben ausgeteilt und werden beaufsichtigt“, erklärt der Schulleiter das System.

Für die Jahrgangsstufe zehn gilt das für die Kernfächer, das Wahlpflichtfach und Chemie. Die Aufteilung von Q1 und Q2, den zwei Qualifikationsjahre vor dem Abitur, funktioniert nach einem ähnlichen Prinzip. Alle Leistungskurse und Grundkurse als Abiturfach finden in Präsenz statt. Kleinere Kurse bleiben zusammen, Kurse über 20 Schülerinnen und Schüler werden geteilt. „Die Lehrer sind alle einverstanden, aber die Schülerschaft hat zum Teil sehr unterschiedliche Vorstellungen.“

Einige seien in Sorge wegen vorerkrankten Eltern, andere würden aber unbedingt wieder in der Schule lernen wollen. „Wir müssen sagen, Deutschland steht digital schlecht da. Digitales Lernen kann nur ein Werkzeug sein, vom kompletten Online-Unterricht sind wir auch nach dem vergangenen Jahr nicht überzeugt.“

Möglichst viele Punkte sammeln in Präsenz

Ein Gymnasium in Essen probiert eine andere Art der Schulöffnung. An der B.M.V. Schule setzt sich Schulleiterin Schwester Ulrike für das Beibehalten des Stundenplans ein - ­mit möglichst viel Präsenzunterricht. „Wir haben bei der Q2 gemerkt, es ist am besten, wenn die Schülerinnen und Schüler auch in den Nebenfächern anwesend sind und hier Punkte für das Abitur sammeln können.“ Dazu wären die unterschiedlichen Raumgrößen von Vorteil, auf die die Kurse sich entsprechend verteilen ließen. „Alles mit den entsprechenden Abstandsregeln und Hygienevorschriften“, betont die Schulleiterin.

Bei der Q1 sei ein Wechsel der A und B Wochen geplant. „Wenn, dann verzichten wir lieber im Nachmittagsbereich auf Präsenz und weichen auf online Unterricht via Zoom aus.“ Bisher seien die Pläne auch bei den Familien gut aufgenommen worden. „Wir haben am vergangenen Freitag die entsprechenden Briefe verschickt und bisher nur positive, oder keine Rückmeldungen bekommen. Das werte ich als Zustimmung“, erklärt sie mit einem Augenzwinkern.

Zuhause vorlernen, in der Schule vertiefen

An der Moerser Heinrich Pattenberg Realschule freut sich Schulleiter Thomas Urner auf seine Schülerinnen und Schüler. Auch hier ist ein Wechsel von A und B Wochen für die Abschlussklasse geplant. „Normalerweise wird im Präsenzunterricht Stoff vermittelt und der wird dann zuhause in Form von Hausaufgaben gefestigt“, erklärt Urner. „Jetzt sollen sich die Schülerinnen und Schüler die Grundlagen zuhause erarbeiten und dann mit den Lehrkräften in der Präsenzwoche abklären und vertiefen.“

Dabei will die Realschule bei den verschiedenen Fächern keine Abstriche machen. „Wir bieten den kompletten Stundenplan für die Abschlussklassen in Präsenz an, inklusive Sportunterricht. Das ist auch für unsere Lehrkräfte eine große Herausforderung, müssen sie ja auch die anderen Klassen aus der Distanz unterrichten“, betont Urner. „Unser Augenmerk liegt aber klar auf einem gelungenen und gut vorbereiteten Abschluss.“

