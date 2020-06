250 Fälle in diesem Jahr Saison beginnt: Polizei in Viersen warnt vor Fahrradklau

Am Niederrhein Der "Corona-Shutdown" dürfte dafür gesorgt haben, dass im Kreis Viersen bisher weniger Räder gestohlen wurden. Nun aber bricht der Sommer an.

Exakt 1098 Fahrräder wurden der Polizei im Kreis Viersen im Jahr 2019 als gestohlen gemeldet. In den ersten fünf Monaten dieses Jahres hatten es die Beamten kreisweit mit gut 250 geklauten Rädern zu tun - etwas weniger als im Vorjahr zu selben Zeit. Mit den Sommermonaten hat die Hochsaison für Fahrraddiebe aber auch gerade erst begonnen.

Die Aufklärungsquote bei Fahrraddiebstählen schwankte im Kreis Viersen in den letzten Jahren zwischen drei und 15%. Die Statistiken zeigen: Insbesondere in den Kommunen Viersen, Nettetal, Kempen und Tönisvorst treiben Diebe ihr Unwesen, berichtete die Kreispolizei an diesem Freitag (12. Juni 2020). Vor allem kommen Räder an großen Abstellplätzen weg - wie etwa an Schulen, Bahnhöfen oder Schwimmbädern.

Dass es von Januar bis Mai dieses Jahres weniger waren als im Vorjahreszeitraum hat nach Einschätzung der Beamten wohl mit dem "Corona-Shutdown" zu tun. Kein Grund zur Entwarnung also - zumal die rechtmäßigen Fahrradbesitzer oft zu sorglos sind. Hier ein paar Empfehlungen der Polizei, wie man Fahrraddieben das Leben schwer macht und - im Falle eines Diebstahls - der Polizei die Arbeit etwas leichter:

- Fahrräder sollte man stets mit dem Rahmen, Vorder- und Hinterrad mittels massiven Stahlketten, Bügel- oder Panzerkabelschlössern an einem feststehenden Gegenstand anschließen - auch wenn die Räder nur kurz unbeaufsichtigt sind. Erfahrene Fahrraddiebe benötigen manchmal nur Sekunden, um ein Schloss zu knacken.

- Auch in Fahrradkellern, Garagen, Schuppen und Gartenhäusern oder ähnlichen Unterstellorten sollten Räder unbedingt angeschlossen sein. Die Abstellräume selbst sollten ebenfalls gesichert, beziehungsweise abgeschlossen sein.

- Beim Kauf von Bügel - und Panzerkabelschlössern empfehlen die Polizeibeamten, auf "geprüfte Qualität" und hochwertiges Material zu achten (z. B. durchgehärteten Spezialstahl). Der Verband der Schadensversicherer (VdS) testet und zertifiziert Zweiradschlösser.

- Eigentlich selbstverständlich, wird aber in der Eile gern vergessen: Wer sein Rad abstellt, sollte unbedingt Zubehör, wie Fahrradcomputer oder nicht fest montierte Tachometer, an sich nehmen und möglichst auch das Werkzeug aus der Werkzeug- oder Satteltasche.

- Um erfolgreich nach einem gestohlenen Rad fahnden zu können, benötigt die Polizei Rahmennummer und eine Fahrrad-Beschreibung. Fahrradcodierungen waren lange ein Klassiker. Die Polizei in Viersen (und andere Kreispolizeibehörden) führen diese Codierungen nicht mehr durch (u. a. weil oft die Datensätze nach einem Weiterverkauf der Räder überholt waren). Die Beamten empfehlen stattdessen, dass die Fahrradbesitzer Angaben zu ihren Zweirädern in eine App eintragen. Diese App kann hier heruntergeladen werden.