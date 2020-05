Ratingen: Polizeiauto erfasst Rollator - Seniorin stürzt

Kreis Mettmann. Bei einem Unfall mit einem Streifenwagen in Ratingen ist eine 82-Jährige schwer verletzt worden. Die Polizisten waren zu einem Einsatz unterwegs.

Auf dem Weg zu einem Einsatz ist ein Streifenwagen der Polizei in Ratingen an einer Ampel mit dem Rollator einer Seniorin zusammengestoßen. Die 82-Jährige stürzte und verletzte sich schwer, wie die Kreispolizei an diesem Dienstag (5. Mai 2020) berichtete.

Der Unfall ereignete sich am gestrigen Montag nach 17 Uhr. Die Beamten waren wegen mutmaßlicher häuslicher Gewalt telefonisch nach Ratingen-West gerufen wurden und den Angaben zufolge mit Sonder- und Wegerechten, also Blaulicht und Martinshorn, unterwegs. Auf der Berliner Straße erfasste der Polizeiwagen an einem Fußgängerüberweg die Gehhilfe der Seniorin. Die 82-Jährige hatte laut Zeugen bei grüner Ampel die Fahrbahn queren wollen.

Polizei Düsseldorf übernimmt Unfallbearbeitung

Die Seniorin stürzte zu Boden und verletzte sich dabei so schwer, dass ein Rettungswagen sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus bringen musste. Die 26-jährige Polizistin am Steuer des Streifenwagens hatte noch auszuweichen versucht und vollgebremst. Auch sie verletzte sich so, dass sie an diesem Tag ihren Dienst nicht mehr vollenden konnte. ihr Kollege (39) auf dem Beifahrersitz blieb unversehrt.

Die Polizei geht davon aus, dass an Rollator und Einsatzfahrzeug ein Sachschaden von insgesamt 1100 Euro entstanden ist. Die weitere Unfallbearbeitung übernahm aus Neutralitätsgründen die Polizei Düsseldorf. Zum Einsatz wegen mutmaßlicher häuslicher Gewalt fuhr eine weitere Funkstreife. Es habe dort keine Hinweise auf Straftaten gegeben, hieß es.