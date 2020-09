Prozessauftakt: Illegal Schönheitsoperationen durchgeführt?

Mönchengladbach Ein 64-Jähriger soll Eingriffe wie Brustvergrößerungen vorgenommen haben - ohne Zulassung als Arzt. Ab Montag steht er vor Gericht.

Brüste vergrößert, Brüste verkleinert, Eingriffe an Augenlidern, Falten aufgespritzt: Weil er all dies ohne die notwendige Zulassung als Arzt gemacht haben soll, muss sich ein 64-jähriger Mann aus dem Kreis Viersen ab diesem Montag (14. September 2020) vor dem Schöffengericht in Mönchengladbach verantworten. Es geht um insgesamt zehn Eingriffe während der Jahre 2011 bis 2017 in verschiedenen Praxen am Niederrhein.

Dem Angeklagten werden gefährliche Körperverletzung und Verstoß gegen das Heilpraktikergesetz vorgeworfen. Die Eingriffe soll er mit Unterstützung eines anderen Mannes unternommen haben. Die Strafanzeige einer Patientin hatte seinerzeit die Ermittlungen ausgelöst. Vorgesehen sind drei weitere Verhandlungstermine, 17 Zeugen sind geladen. Im Falle einer Verurteilung kann das Schöffengericht bis zu vier Jahren Haft verhängen.