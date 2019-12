Kleve/Kreis Wesel/Krefeld/Neuss/Duisburg. Nach 14 Verhandlungstagen endete der Prozess um angebliche Gruppenvergewaltigungen in NRW. Der Richter hielt die Vorwürfe für „nicht plausibel“.

Prozess um angebliche Gruppenvergewaltigung – Geldstrafen

Am Ende war in ihren Gesichtern die Erleichterung deutlich zu erkennen: Vier Männer vom Niederrhein, die sich wegen Vergewaltigung und Körperverletzung in mehreren Fällen vor dem Klever Landgericht verantworten mussten, sind zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Ein weiterer Angeklagter erhielt einen Freispruch.

Die vorgeworfenen Vergewaltigungen habe es nicht gegeben, der Sex mit den mutmaßlichen Opfern sei einvernehmlich gewesen. Das stellte der Richter am Klever Landgericht am Freitag nach einem aufwendigen Verfahren mit insgesamt 14 Verhandlungstagen fest.

Schockierende Anklage

Die Anklage schockierte: Demnach sollen die Männer mehrere Frauen im Februar und März dieses Jahres durch K.-o.-Tropfen-ähnliche Substanzen zunächst wehrlos gemacht, anschließend sie über Stunden missbraucht haben. Ihre Taten sollen sie auf Video festgehalten haben.

„Das ist nicht plausibel“, stellte der Vorsitzende Richter Johannes Huismann am Freitag fest. Nach den Aussagen der mutmaßlichen Opfer und der Auswertung der Videoaufnahmen konnte das Gericht eine Vergewaltigung nicht feststellen. Auch die Substanzen, mit denen die Männer die Frauen wehrlos gemacht haben sollen, konnten bei medizinischen Untersuchung nicht nachgewiesen werden.

Drei Männer saßen seit März in U-Haft

Verurteilt sind die Männer wegen Nötigung. Die Videoaufnahmen des Geschlechtsverkehrs, so das Gericht, sind ohne die Zustimmungen der Frauen entstanden.

Die Anklage war umfangreich: Neben den sexuellen Übergriffen wurden unter anderem eine gefährliche Körperverletzung in der Enni-Eventhalle in Moers, sowie eine Nötigung „mitverhandelt“. Drei der Anklagten, darunter auch der mutmaßliche Haupttäter, saßen seit ihrer Festnahme Ende März in Untersuchungshaft.

Die Staatsanwaltschaft hatte zuvor bis zu siebeneinhalb Jahre Haft beantragt. Zwei Angeklagte sollten demnach für je drei Jahre hinter Gitter, einer für sechs und der Hauptangeklagte für siebeneinhalb Jahre.(dt/sk)