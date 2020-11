1640 Kilo zuviel Polizisten stoppen überladenen Gurkentransport in Nettetal

Am Niederrhein. Anhänger hatte neben Gurken auch Wirsing geladen. Bußgeld von 380 Euro und ein Punkt in Flensburg für die Fahrerin.

Verkehrskontrolle in Nettetal-Kaldenkirchen, gleich in der Nähe der niederländischen Grenze: Das Gespann, ein Pkw mit Anhänger, war den erfahrenen Polizeibeamten vom Verkehrsdienst sofort aufgefallen, berichtete die Kreispolizei Viersen an diesem Mittwoch (4. November 2020). Der Anhänger lag verdammt tief - geladen waren Wirsing und Gurken, und zwar ziemlich viele.

Es stellte sich heraus: Der Anhänger war mit 1640 Kilogramm, beziehungsweise 60% überladen. "Gurken und Wirsing mussten stehen bleiben", berichtete eine Polizeisprecherin. Ein Bußgeld von 380 Euro für die Fahrerin und ein Punkt in Flensburg waren fällig. Merke: Für 380 Euro muss man viele Gurken und viel Wirsing verkaufen...