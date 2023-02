Die Polizei in Neuss hat einen Rollstuhlfahrer tot aus einem Kanal geborgen.

Unfall Polizei: Rollstuhlfahrer tot aus Kanal in Neuss geborgen

Neuss/Essen. Ein 80-jähriger Rollstuhlfahrer wurde leblos in Neuss gefunden. Die Polizei geht nicht von einem Fremdverschulden aus.

Die Polizei hat einen toten Mann aus einem Graben in Neuss geborgen. Am vergangenen Dienstag wurde der 80-jährige Rollstuhlfahrer gegen 10.15 Uhr im Erftmühlengraben in der Innenstadt durch Zeugen gemeldet. Das berichtet die Behörde.

Polizei nimmt Ermittlungen auf

Wie die Polizei im Rhein-Kreis-Neuss berichtet, haben Zeugen eine Person gemeldet, die regungslos im Wasser des Kanals treiben sollte. Bei Eintreffen der Polizei konnten diese den 80-jähirgen Neusser samt Rollstuhl aus dem Graben bergen. Leider sei jede Hilfe zu spät gekommen.

Der Leichnam wird nun obduziert. Das Kriminalkommissariat 11 der Kreispolizei hat die Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gebe es jedoch keine Hinweise auf ein Fremdverschulden, ein internistischer Notfall sei wahrscheinlich, so die Polizei.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niederrhein