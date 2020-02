Pendler brauchen Geduld: 130 Großbaustellen stehen in NRW an

Autofahrer in Nordrhein-Westfalen werden auch in den kommenden zwei Jahren viel Geduld haben müssen. Gut 130 Großbaustellen stehen für diesen Zeitraum auf den Autobahnen an. Der Landesbetrieb Straßen NRW hat an diesem Dienstag (18. Februar 2020) auf einer Konferenz Vertreter von Behörden, Kommunen und der Wirtschaft über die Baumaßnahmen informiert.

Zu den großen Projekten gehören zum Beispiel der anlaufende Neubau der A40-Rheinbrücke in Duisburg, die weitere Sanierung der A3, der sechsstreifige Ausbau der A43 im Ruhrgebiet und Brückenneubauten an der A 45. „Am Bau führt kein Weg vorbei“, sagte Elfriede Sauerwein-Braksiek. Die Autobahnen in NRW müssten für die Zukunft gutgemacht werden.

Arbeiten sollen am Wochenende oder nachts erfolgen

Gebaut wird unter laufendem Verkehr. Man bemühe sich, die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten, hieß es. Immer mehr Arbeiten würden an Wochenenden und nachts erledigt. Die von Straßen NRW aufgebaute Datenbank „TIC Kommunal“ soll verkehrsträgerübergreifend für eine bessere Baustellenkoordination. Beim Brückenbau setze man auf innovative Techniken.