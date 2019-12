An Rhein und Ruhr. Sportvereine, freiwillige Feuerwehr, Jugendparlament und noch mehr: Ohne ehrenamtliches Engagement würde es viele Angebote in NRW nicht geben.

„Die Städte in Deutschland wären nichts ohne das Ehrenamt“, sagt Britta Costecki, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Oberhausen anlässlich des Internationalen Tag des Ehrenamts am heutigen Donnerstag. „Wir leben oftmals in dieser Selbstverständlichkeit, dass es für unsere Kinder Sport- und Kulturvereine gibt, dass Geschichtsvereine historische Ereignisse aufbereiten oder Karnevalsvereine die fünfte Jahreszeit einläuten.“ Dies sei aber gerade nicht selbstverständlich.

Ähnlich äußert sich Swen Coralic, Sprecher der Stadt Wesel: „Die Ehrenamtlichen sind Motor des städtischen Zusammenlebens, sie sind die Kraft, die bewegt und bewahrt. Ohne die unzähligen freiwilligen Helferinnen und Helfer gäbe es in Wesel viele Angebote nicht.“

So müsste die Hansestadt etwa auf das beliebte Esel-Rock-Festival verzichten, das jedes Jahr mehrere tausend Besucher anzieht. Stadtführungen sähen ohne die Hansegilde in historisch inspirierten Kostümen sicher anders aus. Und es ist vor allem der jüdisch-christliche Freundeskreis, der gemeinsam mit Schulen und Stadt Gedenktage veranstaltet und somit die Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus bewahrt.

Ehrenamt durchzieht fast alle gesellschaftlichen Bereiche

Ehrenamtliches Engagement hat viele Gesichter. Es durchzieht fast alle Bereiche und ist zudem von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich ausgeprägt. Besonders prominent sind sicherlich die Trainer in Sportvereinen oder freiwillige Feuerwehrleute. Aber es gibt auch viele andere Engagements, die entweder weniger bekannt sind oder die vielleicht nicht sofort mit ehrenamtlichem Einsatz in Verbindung gebracht werden:

So etwa bei Thomas Matzke aus Wesel. Der 67-Jährige ist ein Leselernhelfer beim Verein „Mentor“, seit zwei Jahren auch dessen Vorsitzender. Vor vier Jahren hat er damit begonnen, es war die Zeit als er in den Ruhestand ging. Zwei Mal in der Woche besucht er seitdem die Innenstadt-Schule, aktuell hilft er zwei Viertklässlern beim Lesenlernen. „Ich hatte noch nie ein Lesekind, das nicht gern zur Lesestunde gekommen ist“, freut sich Matzke. Und auch er selbst hat Spaß bei den Stunden: „Diese Tätigkeit macht sehr viel Freude, vor allem wenn man sieht, wie die Kinder sich entwickeln.“ Kürzlich hatte eines seiner Lesekinder sogar eine Zwei im Lesetest. Das liege wohl nicht nur an seinem Engagement, meint der 67-Jährige bescheiden, „aber vielleicht ein bisschen.“

Oberhausener Jugendparlament wirkt bei Planung eines Jugendzentrums mit

Als Abgeordnete im Oberhausener Jugendparlament engagiert sich Anna Makrlik (19) seit drei Jahren für ihre Stadt. Dabei hat das Jugendparlament vor allem die Themen im Blick, die Kinder und Jugendliche betreffen. So hat es etwa bei der Planung eines Jugendzentrums mitgewirkt oder ein „Speed-Debating“ zwischen Jugendlichen und Politikern organisiert. „Das Jugendparlament hat Rederechte in verschiedenen Gremien der Stadt“, erläutert die 19-Jährige, die zudem stellvertretende Vorsitzende des Parlaments ist. Dazu gehören etwa Gleichstellungs-, Schul- und Umweltausschuss. Welche Themen die Jugendlichen angehen, besprechen sie in monatlichen Sitzungen.

Auf eine lange Karriere als ehrenamtliche Helferin blickt Inge Maischak zurück. Sie engagiert sich seit 22 Jahren beim Deutschen Roten Kreuz in Mülheim bei der Blutspende. „Es macht mir unwahrscheinlich Spaß, Leuten zu helfen“, erklärt die 72-Jährige, die seit acht Jahren auch die Ortsgruppe leitet. Bei den Blutspendeterminen – in Mülheim sind es 35 im Jahr – sind die Ehrenamtlichen für das Organisatorische um die eigentliche Spende zuständig: Sie nehmen die Spender auf und klären Erstspender auf. Außerdem sorgen sie für die Verköstigung nach der Spende. Für Inge Maischak heißt das schon vor einem Spendetermin: Einkaufen, Gemüse schnibbeln, Eier kochen. Geschmiert werden die Brötchen dann frisch vor Ort. Manchmal gibt es auch selbstgebackenen Kuchen oder Waffeln.

Viel „unsichtbare“ Arbeit hinter den Kulissen

Ein richtig jeckes Ehrenamt hat Klaus Kösling inne. Der 55-Jährige ist Geschäftsführer des Hauptausschusses Groß-Oberhausener Karneval. Gemeinsam mit dem geschäftsführenden Präsidium sorgt er für die Durchführung der Karnevalsumzüge, organisiert die Kürung des Stadtprinzenpaars, das Hoppeditzerwachen und die -beerdigung, bucht Hallen und Künstler. Letzteres passiert sogar meist während der noch laufenden Session, ein bis zwei Jahre im Voraus. „Der gesamte Oberhausener Karneval wird vom Ehrenamt getragen“, betont Kösling.

Und damit meint er nicht nur sich selbst und das Präsidium, sondern all die Ehrenamtlichen in den 19 Vereinen, die manchmal auch unsichtbar bleiben. Etwa die ehrenamtlichen Trainer der Tanzgarden, die Wagenbauer oder die Ehrenamtlichen, die Kostüme nähen.

Struktureller Wandel im Engagement

Ehrenamt ist vielfältig, Engagement wichtig, aber: es schwindet. „Es ist zurückgegangen, vor allem das Ehrenamt auf Lebenszeit“, erklärt Professor Dr. Rolf Heinze von der Ruhr-Universität Bochum. Im Auftrag der Essener Brost-Stiftung hat der Soziologe eine Studie zum sozialen Engagement im Ruhrgebiet durchgeführt. Unter anderem hat er dabei herausgefunden, dass sich das Engagement strukturell verändert: „Die jungen Leute sind eher situativer“, erklärt er. Sie seien nicht mehr so stark an das klassische verbandliche Engagement gebunden. Der Trend gehe „hin zu punktueller, situativer Engagements.“ So seien etwa ein Viertel der ehrenamtlich engagierten im Ruhrgebiet nicht in eine feste Organisation eingebunden.

Zudem spiele auch die Digitalisierung eine Rolle, die den Rückgang des verbandlichen Engagements verstärke. Allerdings, so betont der Soziologe, könnten sich durch digitale Netzwerke auch stabile Gruppen entwickeln. Dieses Potenzial aber, werde von den meisten Vereinen und Verbänden noch nicht ausgeschöpft. „Die traditionellen Vereinigungen müssen sich umstellen“, mahnt Professor Heinze. Es werde schwieriger werden Nachwuchs zu bekommen, „weil die Leute sich nicht mehr so lange verpflichten wollen.“ Auch verwischten die etablierten Organisationsidentitäten.