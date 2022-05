Wahlunterlagen zur Landtagswahl 2022 werden am Mittwoch, 13. April 2022, im Briefwahlamt in Bochum überreicht. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Landtagswahl NRW-Wahl 2022: So haben die Bürger am Niederrhein abgestimmt

Am Niederrhein. Die Ergebnisse der NRW-Wahl stehen fest. Hier zeigen wir die Ergebnisse sowie die jeweils stärksten Gemeinden der Parteien am Niederrhein.

In Nordrhein-Westfalen wurde am Sonntag ein neuer Landtag gewählt. Doch wie haben die Menschen in der Region abgestimmt? Und in welchen Städten am Niederrhein konnten die Parteien ihr jeweils bestes Ergebnis bei der NRW-Wahl 2022 erzielen? Die Antworten im Überblick.

Blickt man lediglich auf die Zweitstimmen-Ergebnisse der Menschen am Niederrhein, lässt sich feststellen, dass die Wählerinnen und Wähler ziemlich repräsentativ für das gesamte Land Nordrhein-Westfalen abgestimmt haben. Die Unterschiede im Vergleich zum vorläufigen Gesamtergebnis fallen daher nur gering aus.

Die CDU konnte 35,8 Prozent der Wählerinnen und Wähler am Niederrhein von sich überzeugen. Damit schnitten die Christdemokraten dort sogar noch leicht besser ab als im gesamten Land (35,2 Prozent). Ihr stärkstes Ergebnis konnte die Partei in Waldfeucht (Kreis Heinsberg) einfahren, wo 54,9 Prozent ihr Kreuz bei der CDU machten.

Auch die SPD schnitt am Niederrhein minimal besser ab als auf NRW-Ebene. Die Sozialdemokraten lagen mit 27,2 Prozent am Niederrhein lediglich 0,2 Prozentpunkte über dem landesweiten Endergebnis. Das beste Ergebnis konnte die SPD in Kamp-Lintfort erzielen, wo sie sich 43,2 Prozent der Stimmen sichern konnte.

NRW-Wahl 2022: Grüne am Niederrhein leicht schwächer als auf Landesebene

Die Grünen-Basis am Niederrhein musste leichte Einbußen im Vergleich zum Rest von NRW hinnehmen. Mit 17,4 Prozent lag das Ergebnis knapp unter den 18,1 Prozent, welche die Partei als Rekordergebnis bei einer Landtagswahl holte. Stärkste Gemeinde am Niederrhein war für die Grünen die Stadt Düsseldorf. Von den dortigen Wählerinnen und Wählern erhielten sie 24,3 Prozent der Stimmen.

Die FDP – wohl die am stärksten eingebrochene Partei bei der Landtagswahl – schnitt immerhin am Niederrhein leicht besser ab als im Rest von NRW: 6,1 Prozent der Wählerinnen und Wähler entschieden sich für ein Kreuz bei den Liberalen. Ihr stärkstes Ergebnis am Niederrhein fuhr die FDP in Meerbusch ein, wo sie 9,4 Prozent der Stimmen erreichte.

Landtagswahl am Niederrhein: AfD am stärksten in Kamp-Lintfort, Linke in Düsseldorf

Die AfD erhielt mit 5,3 Prozent leicht weniger Stimmanteile am Niederrhein als auf NRW-Ebene. Dort waren es 5,6 Prozent. Die meisten Prozentpunkte konnten die Rechtspopulisten in Kamp-Lintfort (6,6 Prozent) erzielen.

Am Niederrhein war die Linkspartei in Düsseldorf am stärksten, wo sie 2,4 Prozent der Stimmen bekam. Insgesamt liegt die Linke in der Region mit 2,0 Prozent sogar noch leicht unter dem ohnehin enttäuschenden Landesergebnis.

